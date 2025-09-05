Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера

Последний показ коллекции Джорджо Армани состоится в конце сентября во дворе миланской галереи Пинакотека Брера, пишет ТАСС со ссылкой на канал Rai News 24.
Первоначально он планировался в качестве завершения недели моды в Милане и должен был быть приурочен к 50-летию дома. 91-летний стилист до последнего работал над своей «юбилейной» коллекцией. Модельер сам выбрал место для юбилейного показа и готовился к нему. В галерее также устроят выставку, посвященную Армани.
Показы дома в последние месяцы были частично отменены из‑за проблем со здоровьем Армани. Прощание с ним пройдет 6 и 7 сентября в театре Армани, напротив штаб-квартиры компании в Милане.
Итальянский модельер Джорджо Армани умер 4 сентября. Ему был 91 год. «Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно развивающимся проектам», — говорилось в заявлении компании Armani Group.