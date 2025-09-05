Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов

Фото: TED

Совет директоров Tesla предложил новый пакет выплат гендиректору компании Илону Маску в размере 1 трлн долларов в течение следующих 10 лет, если он сможет достичь ряд показателей, пишет Financial Times.

План предполагает, что Маск не будет получать зарплату и бонусы, а вместо этого ему будут поэтапно передавать акции. Cовет директоров отметил, что эти меры стимулирования соответствуют интересам инвесторов, и Маск ничего не получит, если рост Tesla остановится. Чтобы достичь поставленных целей, предпринимателю придется бороться с падением стоимости акций Tesla: с середины декабря их цена упала на 30%, отмечает FT.

«Удержание Илона в компании и его поощрение является фундаментальным для того, чтобы Tesla стала самой дорогой компанией в истории», — заявила председатель совета директоров компании Робин Дэнхольм.

Предполагается, что Маску нужно будет увеличить стоимость компании с 1 трлн до 8,5 трлн долларов. Tesla также должна продать на 12 млн больше электромобилей и достичь ряд других целей. Его максимальное вознаграждение может составить 423 млн акций, увеличив его долю в компании с 16% до 25%.

