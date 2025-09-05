Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов

План предполагает, что Маск не будет получать зарплату и бонусы, а вместо этого ему будут поэтапно передавать акции. Cовет директоров отметил, что эти меры стимулирования соответствуют интересам инвесторов, и Маск ничего не получит, если рост Tesla остановится. Чтобы достичь поставленных целей, предпринимателю придется бороться с падением стоимости акций Tesla: с середины декабря их цена упала на 30%, отмечает FT.