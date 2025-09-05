Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей

Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
В Москве произошел пожар в здании Третьяковской галереи
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин
Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»
В США прошел конкурс костюмов альпак и лам
Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса
Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных
«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков
Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца
Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году
Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов
США впервые за 33 года закупили куриные яйца из России
Гаспара Ноэ заметили на барной улице Петербурга
Okko раскрыл дату премьеры сериала «Общак. Главная ОПГ России»
Мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном появилось в «цифре»
Опрос: 32% мужчин в России требовали бывших партнерш вернуть им украшения после расставания
В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга
Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»
Четвертый сезон «Белого лотоса» будут снимать во Франции
LEGO представила самый дорогой набор ― «Звезду смерти» за 999,99 доллара

Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей

Изображение: Первые имена

Рисунок Виктора Цоя выставили на аукционе «Русское искусство. XVIII–XXI век. Живопись, графика, скульптура». Стартовая цена лота составила 1,5 млн рублей, стало известно из карточки на сайте аукционного дома «Первые имена».

На рисунке изображен красный квадратный человечек, изо рта которого вылетает желтая ракета. Работа выполнена на картоне в смешанной технике, у нее нет названия. Цой нарисовал картинку в 80-х годах.

Ожидается, что изображение приобретут по цене от 2,5 до 6 млн рублей. Ранее рисунок хранился в коллекции фотографа Сергея Борисова.

В 2024 году на аукционе Vladey продали другой рисунок Виктора Цоя. Он ушел с молотка за 8 млн рублей. В аукционном доме заявили, что лот установил мировой рекорд, его стоимость превысила ожидания в пять раз. 
 

