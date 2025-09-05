Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей

Рисунок Виктора Цоя выставили на аукционе «Русское искусство. XVIII–XXI век. Живопись, графика, скульптура». Стартовая цена лота составила 1,5 млн рублей, стало известно из карточки на сайте аукционного дома «Первые имена».
На рисунке изображен красный квадратный человечек, изо рта которого вылетает желтая ракета. Работа выполнена на картоне в смешанной технике, у нее нет названия. Цой нарисовал картинку в 80-х годах.
Ожидается, что изображение приобретут по цене от 2,5 до 6 млн рублей. Ранее рисунок хранился в коллекции фотографа Сергея Борисова.
В 2024 году на аукционе Vladey продали другой рисунок Виктора Цоя. Он ушел с молотка за 8 млн рублей. В аукционном доме заявили, что лот установил мировой рекорд, его стоимость превысила ожидания в пять раз.