В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек

В Финляндии в соревнованиях по фигурному катанию впервые в истории выступит пара, состоящая из двух девушек — 19-летней Эммы Аалто и 20-летней Милли Коллинг. Об этом сообщает Reuters.
Девушки встали в пару недавно, когда финская федерация фигурного катания изменила правила турниров для танцевальных дуэтов. Если раньше партнеров обозначали как «мужчина» и «женщина», то теперь — как «фигурист А» и «фигурист Б».
Спортсменки увидели в этом уникальную возможность для эксперимента и объединились, чтобы стать первой и единственной такой юниорской парой. Девушки будут выступать в турнирах по танцам на льду, но пока только в Финляндии.
Аалто и Коллинг надеются, что со временем другие страны поддержат Финляндию — и их инициатива станет началом нового спортивного вида. Однако пока к этому готова разве что Канада, также отказавшаяся от гендерных терминов в регламентах.
По словам члена технического комитета Международного союза конькобежцев (ИСУ) Кейтлин Уивер, изменения на глобальном уровне уже обсуждались, но еще не официально. «Нам нужно отнестись к этому с точки зрения просвещения и понимания, а не просто выдвигать идею на первый план, в потом ее отвергать», — сказала она.
Ранее олимпийские чемпионки Габриелла Пападакис и Мэдисон Хаббелл встали в пару. Девушки завершили соревновательные карьеры и выступают вместе с шоу. Они также выступают за то, чтобы фигуристам разрешили состязаться в однополых дуэтах.
Это могло бы стать решением проблемы нехватки партнеров-мужчин в фигурном катании. «На одного мужчину приходится триста женщин, желающих кататься с ним», — посетовала Аалто.
По словам фигуристки, в танцах на льду партнерам не требуется выполнять сложные акробатические элементы, такие как выбросы и поддержки. Благодаря этому нет принципиальной разницы, катается ли девушка с партнером или с партнершей.