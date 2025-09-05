Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета

Фото: Bruce Mars/Unsplash

Минцифры составило список сайтов, которые будут работать даже при отключении мобильного интернета, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В него вошли «наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы», пишет ведомство. В сообщении указано, что Минцифры и операторы связи разработали специальное «техническое решение», которое не блокирует такие ресурсы. Проект уже запустили в пилотном режиме.

По данным РБК, в перечне к настоящему моменту присутствуют:

  • все государственные сайты, сервис «Госуслуги», портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи;
  • сервисы «Яндекса»;
  • соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • сервисы СберБанка, Альфа-банка, Т-Банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК);
  • личные кабинеты операторов связи «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома» (бренд «Билайна»);
  • сервисы Mail.ru;
  • доска объявлений Avito;
  • видеосервисы Rutube и «Кинопоиск»;
  • онлайн-карты 2GIS;
  • сайт магазина «Магнит».

Источник РБК на рынке интернет-торговли рассказал РБК, что позже в белый список Минцифры могут включить около 80 организаций, входящих в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ; включает Ozon, Wildberries, «М.Видео», «Ситилинк», Lamoda, «Купер», «Детский мир» и др.). Еще один источник сказал, что в ближайшее время в список добавятся сервисы X5 Retail (владельца сетей «Пятерочка » и «Перекресток»).

За июль 2025 года жители России столкнулись не менее чем с 2099 случаями отключений интернета, сообщает проект «На связи». В мае аналитики зафиксировали 69 шатдаунов, а в июне — 662.

