В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета

В него вошли «наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы», пишет ведомство. В сообщении указано, что Минцифры и операторы связи разработали специальное «техническое решение», которое не блокирует такие ресурсы. Проект уже запустили в пилотном режиме.