Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков cообщил, что официальной информации, что Голливуд будет заходить в Россию, пока нет. Об этом он сказал в разговоре с ТАСС.
«Никакой официальной информации о том, что Голливуд в каком‑то виде будет заходить на территорию РФ, пока нет», — сказал Воронков, отметив, что контент, который сейчас поступает в страну, это в основном фильмы класса «Б».
Воронков подчеркнул, что картины из других центров кинопродукции продолжают поступать в Россию в значительном объеме. «Из громких премьер, которые в этом году стоит отметить, есть „Балерина“. Осенью в этом году в ноябре выходит большой проект „Иллюзия обмана-3“. Все остальное пока покрыто аурой неизвестности», — добавил он.
По словам Воронкова, отсутствие крупных релизов негативно влияет на посещаемость кинотеатров. «Когда пропадают большие проекты, как это было летом, мы видим серьезное падение зрительского трафика», — сказал Воронков.