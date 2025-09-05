Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию

Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
В Москве произошел пожар в здании Третьяковской галереи
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин
Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»
В США прошел конкурс костюмов альпак и лам
Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса
Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных
«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков
Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца
Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году
Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов
США впервые за 33 года закупили куриные яйца из России
Гаспара Ноэ заметили на барной улице Петербурга
Okko раскрыл дату премьеры сериала «Общак. Главная ОПГ России»
Мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном появилось в «цифре»
Опрос: 32% мужчин в России требовали бывших партнерш вернуть им украшения после расставания
В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга
Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»
Четвертый сезон «Белого лотоса» будут снимать во Франции
LEGO представила самый дорогой набор ― «Звезду смерти» за 999,99 доллара

Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков cообщил, что официальной информации, что Голливуд будет заходить в Россию, пока нет. Об этом он сказал в разговоре с ТАСС.

«Никакой официальной информации о том, что Голливуд в каком‑то виде будет заходить на территорию РФ, пока нет», — сказал Воронков, отметив, что контент, который сейчас поступает в страну, это в основном фильмы класса «Б».

Воронков подчеркнул, что картины из других центров кинопродукции продолжают поступать в Россию в значительном объеме. «Из громких премьер, которые в этом году стоит отметить, есть „Балерина“. Осенью в этом году в ноябре выходит большой проект „Иллюзия обмана-3“. Все остальное пока покрыто аурой неизвестности», — добавил он.

По словам Воронкова, отсутствие крупных релизов негативно влияет на посещаемость кинотеатров. «Когда пропадают большие проекты, как это было летом, мы видим серьезное падение зрительского трафика», — сказал Воронков.

