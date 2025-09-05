Американский актер Курт Расселл, известный по фильмам «За бортом» и «Танго и Кэш», снимется в очередном спин-оффе «Йеллоустоуна» под названием «Мэдисон». Об этом сообщил Variety.
«Мэдисон» — это проект, который изначально анонсировали под именем «2024». Сериал описывается как «исследование горя и человеческих связей, рассказывающее о жизни семьи из Нью-Йорка в долине реки Мэдисон в центральной Монтане».
Роли в шоу исполнят Мишель Пфайффер, Патрик Дж.Адамс, Эль Чапман, Мэттью Фокс, Бо Гарретт, Амья Миллер, Элейна Поллак, Бен Шнетцер, Ребекка Спенс, Даниэль Васинова и Кевин Зегерс.
Подробности о персонажах пока держатся в секрете, но анонимный источник СМИ сообщает, что Расселл сыграет мужа героини Пфайффер. Это будет вторая крупная телевизионная роль актера за последние годы после сериала «Монарх: Наследие монстров».
Шоураннером «Мэдисон» будет Тейлор Шеридан. Над проектом поработают также в качестве продюсеров Дэвид С.Глассер, Джон и Арт Линсоны, Рон Беркл, Боб Яри, Дэвид Хаткин, Кристина Ворос, Майкл Фридман, Пфайффер, Расселл и Кит Кокс.
Сериал «Йеллоустоун» рассказал историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим в США скотоводческим ранчо. У шоу было два приквела — «1883» и «1923», они уже завершились. Планируются еще несколько проектов: «Y: Маршалы», «1944», «6666» и «Ранчо Даттон».