Умерла герцогиня Кентская Кэтрин

Фото: Colin Davey/Getty Images

Букингемский дворец сообщил о смерти герцогини Кентской Кэтрин, супруги принца Эдварда. Ей было 92 года.

В cообщении говорится, что она мирно скончалась в Кенсингтонском дворце в окружении близких. Король Чарльз III и королева Камилла вместе с другими родственниками выразили соболезнования герцогу Кентскому, их детям и внукам. В заявлении отмечается преданность герцогини организациям, с которыми она сотрудничала, ее увлечение музыкой и внимание к проблемам молодежи.

Кэтрин Кентская вышла замуж за двоюродного брата Елизаветы II Эдуарда в 1961 году. В 1994-м она стала первым членом королевской семьи, принявшим католичество за более чем 300 лет. Герцогиня предпочитала, чтобы к ней обращались «Кэтрин» или «миссис Кент» и в 2002 году отошла от общественной жизни.

В дальнейшем она более десяти лет преподавала музыку в государственной начальной школе. В 2004 году основала благотворительную организацию «Будущие таланты», которая стремится разрушить барьеры и предоставить детям из малообеспеченных семей возможности преуспеть в музыке. После смерти королевы Елизаветы II в 2022 году Кэтрин стала старейшим членом королевской семьи.

