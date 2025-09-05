Умерла герцогиня Кентская Кэтрин

В cообщении говорится, что она мирно скончалась в Кенсингтонском дворце в окружении близких. Король Чарльз III и королева Камилла вместе с другими родственниками выразили соболезнования герцогу Кентскому, их детям и внукам. В заявлении отмечается преданность герцогини организациям, с которыми она сотрудничала, ее увлечение музыкой и внимание к проблемам молодежи.