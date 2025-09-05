Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»

Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
В США прошел конкурс костюмов альпак и лам
Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса
Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных
«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков
Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца
Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году
Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов
США впервые за 33 года закупили куриные яйца из России
Гаспара Ноэ заметили на барной улице Петербурга
Okko раскрыл дату премьеры сериала «Общак. Главная ОПГ России»
Мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном появилось в «цифре»
Опрос: 32% мужчин в России требовали бывших партнерш вернуть им украшения после расставания
В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга
Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»
Четвертый сезон «Белого лотоса» будут снимать во Франции
LEGO представила самый дорогой набор ― «Звезду смерти» за 999,99 доллара
Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле о влюбленных в бегах
Деми Мур появилась в тизере-трейлере второго сезона «Лэндмена»
Стив Бушеми рассказал, что его имя все произносят неправильно
Prime Video показал трейлер документального фильма о звезде «Дядюшки Бака» Джоне Кэнди
Марк Райлэнс присоединится с Юре Борисову и Эндрю Гарфилду в «Искусственном» Луки Гуаданьино
Крошечный отель открыли в бывшем викторианском туалете
Звезда «Острых козырьков» Финн Коул снимется с Мадсом Миккельсеном в триллере «Сириус»
Власти заявили о значительном сокращении браконьерства в отношении амурских тигров
Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии
В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф
Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»

Кадр: One Media/YouTube

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Пассажиры») и Робертом Паттинсоном («Сумерки», «Микки 17»).

Картину сняла режиссер Линн Рэмси, известная по проектам «Что-то не так с Кевином» и «Тебя никогда здесь не было». В основу киноленты легла книга Арианы Харвич. 
 

Видео: One Media/YouTube

В центре истории оказалась пара, чья жизнь резко изменилась после рождения ребенка. Героиня Лоуренс столкнулась с послеродовой депрессией и приближающимся безумием.

В актерский состав проекта вошли помимо Лоуренс и Паттинсона Ник Нолте («Повелитель приливов»), Сисси Спейсек («Дочь шахтера»), Лейкит Стэнфилд («Иуда и черный мессия»), Габриелла Роуз («Моди»). Сценарий написала Рэмси при участии Энды Уолша.

Оператором картины выступил Шеймас МакГарви («В объятиях лжи», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»). Среди продюсеров «Умри, моя любовь» числится Мартин Скорсезе. 

