Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Пассажиры») и Робертом Паттинсоном («Сумерки», «Микки 17»).
Картину сняла режиссер Линн Рэмси, известная по проектам «Что-то не так с Кевином» и «Тебя никогда здесь не было». В основу киноленты легла книга Арианы Харвич.
В центре истории оказалась пара, чья жизнь резко изменилась после рождения ребенка. Героиня Лоуренс столкнулась с послеродовой депрессией и приближающимся безумием.
В актерский состав проекта вошли помимо Лоуренс и Паттинсона Ник Нолте («Повелитель приливов»), Сисси Спейсек («Дочь шахтера»), Лейкит Стэнфилд («Иуда и черный мессия»), Габриелла Роуз («Моди»). Сценарий написала Рэмси при участии Энды Уолша.
Оператором картины выступил Шеймас МакГарви («В объятиях лжи», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»). Среди продюсеров «Умри, моя любовь» числится Мартин Скорсезе.