В США прошел конкурс костюмов альпак и лам

Фото: @minnesota4h

В американском штате Миннесота на ярмарке Lee & Rose Warner Coliseum провели ежегодный конкурс костюмов лам и альпак. Владельцы не только одели животных, но и сами выбрали себе подходящие наряды, пишет Star Tribune.

Видео: @kristeninmn

Костюм можно было создать из картона, пенопласта, различных тканей, также разрешались парики. Наряд оценивали по оригинальности, уровню подготовки, тому, насколько он хорошо сидит на участнике. Чем больше костюм закрывал тело ламы или альпаки, тем больше баллов можно было заработать. 

Жители Миннесоты подбирали разные образы для себя и своих любимцев для участия в конкурсе. Например, Китон Мэтьюc и его лама Коттон пришли в клоунских костюмах. 18-летняя Эмерсон Краг, одетая как Дори из «В поисках Немо», нарядила ламу Отто в костюм анемона.

1/3
minnesota4h
2/3
3/3

На ярмарке можно было увидеть животных в виде попкорна, фермерского ларька. Еще одно животное появилось в образе цыпленка вместе с хозяином, который изобразил основателя сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken Харланда Сандерса. Другая участница и ее владелец выбрали образ из «Wicked» — это популярный бродвейский мюзикл, основанный на истории Злой ведьмы из книги «Удивительный волшебник из страны Оз». Кто стал победителем конкурса, не уточняется.

