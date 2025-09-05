В США прошел конкурс костюмов альпак и лам

Костюм можно было создать из картона, пенопласта, различных тканей, также разрешались парики. Наряд оценивали по оригинальности, уровню подготовки, тому, насколько он хорошо сидит на участнике. Чем больше костюм закрывал тело ламы или альпаки, тем больше баллов можно было заработать.