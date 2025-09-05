Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса

Двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс сыграет в фильме «Визит к дедушке» по рассказу уэльского писателя Дилана Томаса. Об этом написал Deadline.
Режиссером картины выступит Ди Джей Карузо, который снял другую ленту с участием Хопкинса — «Дева Мария: Мать Христа». Проект расскажет о мальчике, которого отправили на лето к эксцентричному дедушке, живущему в Уэльсе.
Ребенок ожидал от каникул скуки, но вместо этого оказался в мире восхитительного хаоса и воображения. В нем придумываются невероятные истории и разворачивается мир чудес, воспоминаний и озорства.
«Это мощная и невероятно красивая история, которая позволяет мне вернуться к моим валлийским корням, одновременно исследуя удивительное видение и прозу Дилана Томаса. Для меня большая честь вновь сотрудничать с Ди Джеем, с которым меня связывает глубокая творческая связь», — отметил Хопкинс.
Съемки фильма начнутся в марте 2026 года, они пройдут в Уэльсе. Продюсерами картины выступят Хью Пенолт Джонс, Ханна и Эмори Лидер. Созданием ленты займутся Adler Entertainment и U-Media.
«На продуваемой всеми ветрами съемочной площадке в Марокко мы с сэром Энтони разговорились об Уэльсе, его культуре и гениальности Дилана Томаса, который мог рисовать целые миры всего лишь ритмом предложения. Этот момент зажег во мне творческий огонь и вернул меня к „Визиту к дедушке“, истории, которая запала мне в душу двадцать пять лет назад, когда я впервые прочитал ее», — поделился Карузо.
Он назвал возможность перенести творчество Томаса на экран вместе с Хопкинсом «одной из величайших почестей» в своей режиссерской карьере. «Фильм воспевает преобразующую связь и непреходящую силу семьи», — добавил постановщик.