Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных

Фонд «Ника» и приложение Twinby запустили совместный проект: теперь пары, которые нашли друг друга в приложении, могут провести первое свидание в приюте для животных. Об этом сообщается в соцсетях фонда.
«Это не просто необычный формат, а реальная помощь. Собакам в приютах необходима социализация: чем чаще они контактируют с людьми, тем легче адаптируются и находят постоянный дом. Поэтому каждая такая прогулка — вклад в их будущее», - говорится в посте.
Чтобы принять участие в акции, нужно в Twinby загрузить на аватарку фото с животным, выбрать статус «Проверять совместимость». Кроме того, можно использовать тематические карточки, которые помогут узнать, как потенциальный партнер относится к животным.
«Так мы соединяем важное с личным: знакомство и заботу, свидание и поддержку. Помогайте животным вместе», - отметили организаторы.
Фонд «Ника» регулярно проводит благотворительные акции. Год назад вместе с креативным агентством TDSH и продакшен-студией Grow The Brand они запустили социальный проект поддержки собак из приютов «Черные псы». Вдохновением послужил одноименный дроп Канье Уэста и Гоши Рубчинского. Организаторы отметили, что псы черного цвета гораздо реже находят хозяев. К международному Дню благодарности собаке TDSH запустили сайт с псами черного окраса из московских приютов. Каждого из этих животных можно было приютить или взять под опеку, пока им не нашли постоянных хозяев.
Дважды в год фонд устраивает фестиваль Woof, на котором на котором можно забрать кошку или собаку из приюта. С 2016 года «Ника» провела в Москве уже 11 фестивалей Woof. Благодаря им семью наши 1335 животных. Следующий фестиваль запланирован на 2–3 ноября 2025 года.
Сегодня стало известно, что клиенты подмосковной передержки для собак Dogtown пожаловались на жестокое обращение с их питомцами. Владелицы питомника ― Карина и Маша ― обещали клиентам лучшие условия для собак и воспитание от кинологов-профессионалов. Однако они держали животных в тесных клетках с экскрементами, били их и надевали ошейники с электрошоком. Одними из пострадавших оказались собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны.