Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца

Фото: Aeon/Getty Images

Джастин Бибер в ночь на 5 сентября представил новый альбом Swag II. Он стал продолжением июльского альбома Swag.

Пластинка уже есть на Spotify,  Amazon Music, Apple Music,  iTunes и других стриминговых сервисах. В альбом вошли 23 песни, в числе которых «Speed Demon», «Better Man», «Love Song», «I Do», «I Think Youʼre Special», «Mother In You» и другие. В записи треков приняли участие Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris и Эдди Бенджамин.

Как и с первым альбомом Swag Джастин Бибер рассказал о выходе нового альбома всего за несколько часов до выхода. Он выложил в Instagram* обложку и фото рекламных билбордов из разных городов.

Swag вышел 11 июля. В промофотосессии для релиза Джастин снялся вместе со своей женой Хейли и их 11-месячным ребенком. В седьмом студийном альбоме Бибера — 21 новая песня: «All I Can Take», «Daisies», «Yukon», «Go Baby», «Things You Do», «Butterflies», «Way It Is» и другие.

На пластинке есть фиты с Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain и другими. Альбом набрал 198,77 миллиона прослушиваний за неделю — это лучший стриминговый результат в карьере музыканта.

* Instagram принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

