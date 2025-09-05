Пластинка уже есть на Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes и других стриминговых сервисах. В альбом вошли 23 песни, в числе которых «Speed Demon», «Better Man», «Love Song», «I Do», «I Think Youʼre Special», «Mother In You» и другие. В записи треков приняли участие Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris и Эдди Бенджамин.