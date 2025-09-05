Джастин Бибер в ночь на 5 сентября представил новый альбом Swag II. Он стал продолжением июльского альбома Swag.
Пластинка уже есть на Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes и других стриминговых сервисах. В альбом вошли 23 песни, в числе которых «Speed Demon», «Better Man», «Love Song», «I Do», «I Think Youʼre Special», «Mother In You» и другие. В записи треков приняли участие Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris и Эдди Бенджамин.
Как и с первым альбомом Swag Джастин Бибер рассказал о выходе нового альбома всего за несколько часов до выхода. Он выложил в Instagram* обложку и фото рекламных билбордов из разных городов.
Swag вышел 11 июля. В промофотосессии для релиза Джастин снялся вместе со своей женой Хейли и их 11-месячным ребенком. В седьмом студийном альбоме Бибера — 21 новая песня: «All I Can Take», «Daisies», «Yukon», «Go Baby», «Things You Do», «Butterflies», «Way It Is» и другие.
На пластинке есть фиты с Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain и другими. Альбом набрал 198,77 миллиона прослушиваний за неделю — это лучший стриминговый результат в карьере музыканта.
* Instagram принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.