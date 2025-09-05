«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков

Московский театр «Практика» покажет в Петербурге спектакль «Барахло» в постановке Юрия Квятковского. Показы пройдут 18 и 19 сентября на Новой сцене Александринского театра, рассказали «Афише Daily» представители «Практики».
Постановка сделана в жанре вербатим: в основе лежат интервью с торговцами и завсегдатаями блошиных рынков. Играют в спектакле самые юные брусникинцы, это их первая премьера. Они больше года изучали феномен барахолок: общались с коллекционерами, художниками, маргиналами, мигрантами и постоянными посетителями.
В «Практике» называют «Барахло» своеобразной энциклопедией непарадной жизни, разворачивающейся на обочине общепризнанных границ успеха. Действие дополняется музыкой, которая соединяет песни российских и зарубежных звезд.
«Настоящая русская культурная традиция, идущая от Гоголя и Достоевского, — это внимание и вглядывание в „маленького человека“. А где, как не на барахолке, можно столкнуться с потрясающими человеческими судьбами, чтобы потом рассказать про этих людей?» ― отметила худрук театра Марина Брусникина.
«Барахло» продолжает традицию документальных спектаклей от «Практики». Оно встает в один ряд со спектаклями предыдущих курсов — «Это тоже я» и «Транссиб», сделанных по тому же принципу. В «Это тоже я» предметом исследования были случайные прохожие, а в «Транссибе» — люди, которые едут по главной ж/д магистрали страны.
Купить билеты на спектакль и посмотреть расписание сеансов можно на «Афише».