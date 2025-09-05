Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году

Боксер Майк Тайсон проведет бой против Флойда Мейвезера, пишет TMZ. Поединок должен состояться весной 2026 года.
Точная дата и место проведения пока неизвестны. Сам поединок будет выставочным — такие бои проводят в развлекательных или благотворительных целях, а их результат не отражается в официальной статистике побед и поражений спортсменов.
«Я занимаюсь этим уже 30 лет, и ни один боец не смог запятнать мое наследие. Если я что-то делаю, то это будет масштабно и легендарно. Я лучший в боксерском бизнесе. Этот выставочный бой даст фанатам то, чего они хотят», — прокомментировал новость Мейвезер.
«Я все еще не могу поверить, что Флойд действительно хочет этого. Это будет вредно для его здоровья, но он хочет этого, так что контракт подписан и это происходит!» — сказал Тайсон.
Оба спортсмена являются одними из самых известных бойцов в этом виде спорта, Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, Мейвезер — бывший чемпион в пяти весовых категориях.
Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На его счету 59 поединков, в том числе семь поражений и 44 победы нокаутом. Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, всего он одержал 50 побед в 50 боях на ринге.