Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году

«Я занимаюсь этим уже 30 лет, и ни один боец не смог запятнать мое наследие. Если я что-то делаю, то это будет масштабно и легендарно. Я лучший в боксерском бизнесе. Этот выставочный бой даст фанатам то, чего они хотят», — прокомментировал новость Мейвезер.



«Я все еще не могу поверить, что Флойд действительно хочет этого. Это будет вредно для его здоровья, но он хочет этого, так что контракт подписан и это происходит!» — сказал Тайсон.



Оба спортсмена являются одними из самых известных бойцов в этом виде спорта, Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, Мейвезер — бывший чемпион в пяти весовых категориях.



Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На его счету 59 поединков, в том числе семь поражений и 44 победы нокаутом. Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, всего он одержал 50 побед в 50 боях на ринге.