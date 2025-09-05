США впервые за 33 года закупили куриные яйца из России

В начале года Штаты столкнулись с резким ростом цен на них из‑за эпидемии птичьего гриппа. Согласно июльским данным, цена на них была на 16,4 процента выше, чем годом ранее. На этом фоне страна решила расширить импорт, чтобы стабилизировать рынок.