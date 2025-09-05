США впервые за 33 года закупили куриные яйца из России

США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России, пишет РИА «Новости».
В начале года Штаты столкнулись с резким ростом цен на них из‑за эпидемии птичьего гриппа. Согласно июльским данным, цена на них была на 16,4 процента выше, чем годом ранее. На этом фоне страна решила расширить импорт, чтобы стабилизировать рынок.
Согласно данным американской статслужбы, в июле США ввезли яйца из России на 455 тыс. долларов (более 36 млн рублей). Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года. Помимо России, в июле США начали импорт этого продукта из Саудовской Аравии — на 518 тысяч долларов (более 40 млн рублей).
Всего в июле Штаты ввезли куриных яиц на 16,5 млн долларов (более 1,3 млрд рублей), при этом крупнейшими поставщиками были Бразилия (8,8 млн долларов), Мексика (3,9 млн долларов) и Индия (933 тыс. долларов).