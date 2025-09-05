Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов

Торги прошли 4 августа в Лос-Анджелесе на площадке аукционного дома Propstore, специализирующегося на торговле предметами со съемок популярных фильмов. Среди лотов был световой меч, который использовался во время съемок картин «Империя наносит ответный удар» (1980 года) и «Возвращение джедая» (1983 года).