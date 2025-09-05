Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов

Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за 3,6 млн долларов. Это самый дорогой реквизит со съемок франшизы, когда-либо выставленный на продажу, сообщает The Hollywood Reporter.
Торги прошли 4 августа в Лос-Анджелесе на площадке аукционного дома Propstore, специализирующегося на торговле предметами со съемок популярных фильмов. Среди лотов был световой меч, который использовался во время съемок картин «Империя наносит ответный удар» (1980 года) и «Возвращение джедая» (1983 года).
Эксперты оценивали меч на сумму от 1 до 3 млн долларов. Победитель торгов предложил 2,9 млн, а с учетом комиссии аукционного дома итоговая цена достигла 3,654 млн долларов.
На аукционе, посвященном «Звездным войнам», были представлены и другие лоты. Например, световой меч Энакина Скайуокера из приквелов. Он ушел с молотка за 126 тыс. долларов с учетом комиссии покупателя. Это почти вдвое превысило предварительную оценку.
Были также проданы кнут и ремень Индианы Джонса, которые Харрисон Форд использовал в фильме Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Последний крестовый поход». Стоимость составила 475 650 долларов. Флейту капитана Жана-Люка Пикара из сериала «Звездный путь: Следующее поколение» на аукционе купили за 403 200 долларов.
Недавно на другом аукционе Heritage за рекордную сумму в 12,9 млн долларов купили баскетбольную карточку с автографами Майкла Джордана и Коби Брайанта. Она стала самой дорогой не только для баскетбола, но и для всего мирового спорта. Ее приобрели коллекционер Мэттью Аллен, известный в сети как Shyne150, канадский инвестор Кевин О’Лири и предприниматель из Майами Пол Уоршоу.