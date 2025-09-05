Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов

Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
США впервые за 33 года закупили куриные яйца из России
Гаспара Ноэ заметили на барной улице Петербурга
Okko раскрыл дату премьеры сериала «Общак. Главная ОПГ России»
Мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном появилось в «цифре»
Опрос: 32% мужчин в России требовали бывших партнерш вернуть им украшения после расставания
В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга
Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»
Четвертый сезон «Белого лотоса» будут снимать во Франции
LEGO представила самый дорогой набор ― «Звезду смерти» за 999,99 доллара
Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле о влюбленных в бегах
Деми Мур появилась в тизере-трейлере второго сезона «Лэндмена»
Стив Бушеми рассказал, что его имя все произносят неправильно
Prime Video показал трейлер документального фильма о звезде «Дядюшки Бака» Джоне Кэнди
Марк Райлэнс присоединится с Юре Борисову и Эндрю Гарфилду в «Искусственном» Луки Гуаданьино
Крошечный отель открыли в бывшем викторианском туалете
Звезда «Острых козырьков» Финн Коул снимется с Мадсом Миккельсеном в триллере «Сириус»
Власти заявили о значительном сокращении браконьерства в отношении амурских тигров
Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии
В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф
Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя
В сети появился трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по книгам Энн Райс
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом

Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов

Фото: Leon Neal/Getty Images

Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за 3,6 млн долларов. Это самый дорогой реквизит со съемок франшизы, когда-либо выставленный на продажу, сообщает The Hollywood Reporter.

Торги прошли 4 августа в Лос-Анджелесе на площадке аукционного дома Propstore, специализирующегося на торговле предметами со съемок популярных фильмов. Среди лотов был световой меч, который использовался во время съемок картин «Империя наносит ответный удар» (1980 года) и «Возвращение джедая» (1983 года).

Эксперты оценивали меч на сумму от 1 до 3 млн долларов. Победитель торгов предложил 2,9 млн, а с учетом комиссии аукционного дома итоговая цена достигла 3,654 млн долларов.

На аукционе, посвященном «Звездным войнам», были представлены и другие лоты. Например, световой меч Энакина Скайуокера из приквелов. Он ушел с молотка за 126 тыс. долларов с учетом комиссии покупателя. Это почти вдвое превысило предварительную оценку.

Были также проданы кнут и ремень Индианы Джонса, которые Харрисон Форд использовал в фильме Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Последний крестовый поход». Стоимость составила 475 650 долларов. Флейту капитана Жана-Люка Пикара из сериала «Звездный путь: Следующее поколение» на аукционе купили за 403 200 долларов. 

Недавно на другом аукционе Heritage за рекордную сумму в 12,9 млн долларов купили баскетбольную карточку с автографами Майкла Джордана и Коби Брайанта. Она стала самой дорогой не только для баскетбола, но и для всего мирового спорта. Ее приобрели коллекционер Мэттью Аллен, известный в сети как Shyne150, канадский инвестор Кевин О’Лири и предприниматель из Майами Пол Уоршоу.

Расскажите друзьям