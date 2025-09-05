Гаспара Ноэ заметили на барной улице Петербурга

Человека, очень похожего на французско-аргентинского режиссера Гаспара Ноэ, заметили вечером 4 сентября у бара «Цветочки» на улице Некрасова. Он общался на улице с девушкой. Кадры с ним выложила в инстаграм* петербурженка под ником @sofiforcom.
Автор видео поздоровалась с мужчиной по-французски, но тот не ответил. Позже она попросила на английском с ним сфотографироваться, на что услышала: «Pardon, no-no-no».
В «Цветочках» «Бумаге»** сказали, что у бара действительно был Гаспар Ноэ. В издании заметили, что 3 сентября человека, похожего на французского режиссера, видели на Моховой улице.
Официальных подтверждений от постановщика не было. Неизвестна также причина, по которой он мог приехать в Петербург.
В прошлом году Ноэ уже посещал Россию. Сперва он встретился в Петербурге с режиссером Александром Сокуровым, а позже приехал в Москву, где сходил в ночные клубы Simach и Arma17, а также на закрытое мероприятие журнала «Москвичка», запущенного Кристиной Потупчик.
Гаспар Ноэ — постоянный участник конкурсных программ ведущих международных кинофестивалей. В 2018 году его фильм "Экстаз" получил в Каннах премию Международной конфедерации художественного кино (C.I.C.A.E.). Среди других его известных фильмов - «Необратимость» с Моникой Беллуччи, «Вход в пустоту» и «Любовь».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** "Бумага" внесена Минюстом в реестр иноагентов.