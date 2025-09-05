Мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном появилось в «цифре»

Картина рассказывает о российской съемочной группе, которая приехала в индийский город Варанаси для съемок артхаусного кино. Атмосфера города заставляет героев задуматься о смысле жизни и переоценке ценностей, а также о сущности кино. В итоге съемочный процесс начинает рушиться, а фильм как бы снимает себя сам, когда главный герой влюбляется в местную девушку Свету.