Мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном появилось в «цифре»

Мокьюментари Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» появилось на цифровых площадках. Фильм уже можно посмотреть в Okko, «Иви», на Start и «Кинопоиске».

Картина рассказывает о российской съемочной группе, которая приехала в индийский город Варанаси для съемок артхаусного кино. Атмосфера города заставляет героев задуматься о смысле жизни и переоценке ценностей, а также о сущности кино. В итоге съемочный процесс начинает рушиться, а фильм как бы снимает себя сам, когда главный герой влюбляется в местную девушку Свету.

Главные роли в ленте исполнили Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Мария Мацель, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Александра Киселева и сам Роман Михайлов. «Надо снимать фильмы о любви» задумывался Романом Михайловым как притча о рассыпании мира и о любви как единственной силе, способной исцелять мир. Особую атмосферу фильму, снятому параллельно с вышедшей этой весной в прокат «Жар-птицей», придает уникальный визуальный язык: камера операторов Елены Метлы и Алексея Родионова ловит не только лица героев, но и дух древнего Варанаси — его ритм, танцующие тени в переулках и шепот реки Ганг.

Производством картины занималась продюсерская компания FT Production в сотрудничестве с индийским продакшеном Respect India Entertainment и Vega Film. Премьера ленты состоялась 25 апреля 2024 года на 46-м Московском международном кинофестивале. Фильм также вошел в список лучших российских картин прошедшего года по мнению кинокритиков.

