Okko раскрыл дату премьеры сериала «Общак. Главная ОПГ России»

15 сентября в Okko выйдет документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России» ― об одной из крупнейших преступных группировок мира, державшей в страхе весь Дальний Восток. Подробностями и промоматериалами с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Действие сериала происходит в конце 1980-х в Комсомольске-на-Амуре. В город приезжает Евгений Васин ― рецидивист и самопровозглашенный вор в законе. Он организует ОПГ, которая быстро берет под контроль все финансовые потоки в регионе ― от уличного гоп-стопа до отката с авиазавода. Группировка заменяет собой мэра и полицию и становится главной силой на Дальнем Востоке.
Авторами идеи и продюсерами выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров, режиссером ― Владислав Кузнецов. За сценарий ответственны Игорь Залюбавин и Арина Макаренко.
О становлении «Общака» в конце 1980-х и его развале в 2000-х расскажет специальный корреспондент Lenta.ru, криминальный журналист Игорь Надеждин. В этом ему помогут действующие на тот момент члены ОПГ, свидетели и жертвы.
Премьера проекта приурочена к выходу второй главы сериала «Лихие» Юрия Быкова. «Общак» продолжает новую стратегию развития документальной линейки Okko, которая переосмысляет опыт 1990-х. В прошлом месяце в онлайн-кинотеатре вышел документальный сериал «Черкизон. Ад и рай Новой России» ― о главном рынке страны в 1990-х и нулевых.