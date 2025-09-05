Okko раскрыл дату премьеры сериала «Общак. Главная ОПГ России»

Действие сериала происходит в конце 1980-х в Комсомольске-на-Амуре. В город приезжает Евгений Васин ― рецидивист и самопровозглашенный вор в законе. Он организует ОПГ, которая быстро берет под контроль все финансовые потоки в регионе ― от уличного гоп-стопа до отката с авиазавода. Группировка заменяет собой мэра и полицию и становится главной силой на Дальнем Востоке.