Аглаю Тарасову задержали по делу о контрабанде наркотиков ― из‑за вейпа с гашишным маслом

Актрису Аглаю Тарасову поймали в аэропорту Домодедово с наркотиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. У артистки обнаружили гашишное масло.
По данным «Осторожно, новости», Тарасову остановили по прилете из Тель-Авива 28 августа, когда она пыталась пройти таможенный контроль. При досмотре в ее багажа нашли вейп, в котором, как установила экспертиза, было около 0,4 грамма гашишного масла.
На актрису завели уголовное дело о контрабанде наркотиков (часть 1 статьи 229 УК). Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Решение о мере пресечения в отношении Тарасовой Домодедовский суд должен вынести сегодня. Как отмечает Mash, артистку не арестовывали неделю из-за экспертизы вейпа.
Аглая Тарасова известна по ролям в сериалах «Интерны» и «Беспринципные», фильмах «Лед», «Лед-2», «Лед-3» и «Холоп-2». Тарасова ― дочь актрисы Ксении Раппопорт.