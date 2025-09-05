Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра

Rick Ross выступит в московском клубе Тимати

Фото: @richforever

Американский хип-хоп-исполнитель Rick Ross выступит в новом клубе Тимати Kiki. Об этом говорится в инстаграме* заведения.

Клаб-шоу состоится 5 сентября, начало ― в 23.00. Как отмечает телеграм-канал «Главный концертный», билетов в открытом доступе нет, только резерв по телефону. 

Представители Kiki опубликовали обращение от Rick Ross и афишу концерта.

Видео: @kiki25club

Rick Ross уже дважды планировал приехать в Россию, но оба раза выступления срывались. В 2017 году это произошло «по независящим от организаторов и артиста причинам», а в 2015-м ― из-за судебных проблем, поскольку рэпера арестовали по обвинению в похищении садовника.

Rick Ross ― представитель гангста-рэпа и основатель лейбла Maybach Music Group. Сотрудничал с Дрейком, Jay-Z и Канье Уэстом. Его самые просматриваемые клипы ― «Purple Lamborghini» (фит со Skrillex, 556 млн просмотров), «Aston Martin Music ft. Drake, Chrisette Michele» (426 млн просмотров) и «Hustlin’» (146 млн).

Клуб Kiki открылся на Трубной площади 31 августа на месте ресторана «Пифагор». Создатели проекта — Тимати и ресторатор Антон Пинский. На его открытии выступил Busta Rhymes.

Вход в новое заведение разрешен лишь молодежи ― девушкам до 25 лет и парням до 30. Будет ли распространяться такое ограничение и на выступление Rick Ross, неизвестно. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

