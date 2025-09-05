Rick Ross выступит в московском клубе Тимати

Rick Ross уже дважды планировал приехать в Россию, но оба раза выступления срывались. В 2017 году это произошло «по независящим от организаторов и артиста причинам», а в 2015-м ― из-за судебных проблем, поскольку рэпера арестовали по обвинению в похищении садовника.