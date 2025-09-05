Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Опрос: 32% мужчин в России требовали бывших партнерш вернуть им украшения после расставания

Фото: Gladys Aguayo/Unplash

Аналитики дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного холдинга Sokolov выяснили, что происходит с подарками после расставаний пар. Результатами сайт знакомств поделился с «Афишей Daily».

Согласно опросу, для мужчин расставания чаще проходят спокойно — 43% просто разошлись со своими партнершами без лишних эмоций. У женщин картина иная: каждая пятая (19%) признается, что разрыв затягивался и выливался в истории с бесконечными возвращениями «то вместе, то нет».

Есть и те, кто смог сохранить теплый контакт после расставания. Так, 24% мужчин и 20% женщин продолжают дружить с бывшими. При этом немало и тех, для кого расставание стало настоящей драмой: примерно каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина признаются, что дело заканчивалось ссорами, обидами и блокировками.

Женщины чаще дарят подарок бывшему на прощание — так поступила почти каждая вторая опрошенная, а мужчины же в большинстве случаев ограничиваются словами (73% признались, что не дарят ничего). Если презент все-таки был, то россияне чаще выбирали украшения или цветы, а россиянки — символику вроде открытки, брелока или письма. В благодарность за время, проведенное вместе, подарки дарили 40% женщин и 32% мужчин. У некоторых мотив был совсем другой — оставить о себе память или даже уколоть партнера.

Участники опроса отметили, что после расставания подарки нередко становятся предметом обсуждений. Мужчины в этом плане спокойнее: половина продолжает пользоваться вещами от бывшей, еще 18% хранят их как память. Женщины чаще не хотят видеть напоминаний: 15% выбрасывают подарки, 14% убирают их подальше в шкаф.

Однако, когда речь заходит о возврате подарков, женщины куда чаще сталкиваются с давлением: 32% их бывших требовали вернуть украшения, 18% — технику, а у 17% дело доходило до настоящего «счета за все» — от подарков до ресторанов и цветов. У мужчин ситуация лучше: почти половина (46%) отмечает, что бывшие вообще ничего не просили, но каждый пятый сталкивался с требованием вернуть украшения или аксессуары.

Особое внимание жители России уделяют и дате, в которую распался их союз. Каждая восьмая женщина уверена, что с ней расставались специально перед праздником, чтобы не дарить подарок. Еще четверть говорит, что разрыв совпадал с праздничной датой случайно, и лишь единицы признаются, что они сами инициировали прощание накануне важного дня, чтобы избежать лишних трат.

Ранее аналитики дейтинг-сервиса Mamba узнали, что большинство россиян (71%) верят в вечную любовь. И мужчины, и женщины на первое место в отношениях ставят доверие и честность (63% женщин и 68% мужчин). Однако для женщин также важно умение договариваться (48%), а мужчины чаще подчеркивают значимость поддержки и секса (по 37%).

