Опрос: 32% мужчин в России требовали бывших партнерш вернуть им украшения после расставания

Женщины чаще дарят подарок бывшему на прощание — так поступила почти каждая вторая опрошенная, а мужчины же в большинстве случаев ограничиваются словами (73% признались, что не дарят ничего). Если презент все-таки был, то россияне чаще выбирали украшения или цветы, а россиянки — символику вроде открытки, брелока или письма. В благодарность за время, проведенное вместе, подарки дарили 40% женщин и 32% мужчин. У некоторых мотив был совсем другой — оставить о себе память или даже уколоть партнера.