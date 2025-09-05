В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга

В иске он указал, что первый раз его страницу на Facebook деактивировали в 2010 году. С тех пор ему каждый раз приходится доказывать, что он действительно Марк Цукерберг. Для этого он отправляет свои фотографии, водительские права и кредитные карты, чтобы подтвердить свою личность и показать, что не нарушал правила платформы.