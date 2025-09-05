В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга

Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»
Четвертый сезон «Белого лотоса» будут снимать во Франции
LEGO представила самый дорогой набор ― «Звезду смерти» за 999,99 доллара
Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле о влюбленных в бегах
Деми Мур появилась в тизере-трейлере второго сезона «Лэндмена»
Стив Бушеми рассказал, что его имя все произносят неправильно
Prime Video показал трейлер документального фильма о звезде «Дядюшки Бака» Джоне Кэнди
Марк Райлэнс присоединится с Юре Борисову и Эндрю Гарфилду в «Искусственном» Луки Гуаданьино
Крошечный отель открыли в бывшем викторианском туалете
Звезда «Острых козырьков» Финн Коул снимется с Мадсом Миккельсеном в триллере «Сириус»
Власти заявили о значительном сокращении браконьерства амурских тигров
Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии
В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф
Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя
В сети появился трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по книгам Энн Райс
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках

В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга

Фото: @zuck

В США юрист по имени Марк Цукерберг подал в суд на Meta* из-за неоднократных блокировок его личных и деловых профилей. Соцсеть считала, что мужчина выдает себя за ее основателя Марка Цукерберга, пишет New York Post.

Адвокат по делам о банкротстве из Индианаполиса на протяжении 15 лет боролся с проблемами ошибочной идентификации на Facebook**. За это время его личный аккаунт блокировали пять раз, а страницу фирмы — четыре раза. После того как мужчина потерял 11 тыс. долларов, выделенных на рекламу в соцсети, Цукерберг решил добиваться справедливости через суд.

«Обычно вы сказали бы: это всего лишь Facebook**, ничего страшного. Но на этот раз это повлияло на мою прибыль, поскольку я заплатил за рекламу своего бизнеса, чтобы привлечь клиентов», — рассказал адвокат.

iammarkzuckerberg.com

По словам пострадавшего, соцсеть взяла с него деньги, после чего заблокировала его аккаунт.  «Они считают, что я якобы выдавал себя за знаменитость, не использовал свое настоящее имя и нарушал нормы сообщества. И это сообщение я получаю постоянно», — пожаловался Цукерберг.

В иске он указал, что первый раз его страницу на Facebook деактивировали в 2010 году. С тех пор ему каждый раз приходится доказывать, что он действительно Марк Цукерберг. Для этого он отправляет свои фотографии, водительские права и кредитные карты, чтобы подтвердить свою личность и показать, что не нарушал правила платформы.

«Я считаю оскорбительным, что компания, которая должна быть технологически продвинутой, не способна правильно идентифицировать мои аккаунты и предотвратить подобные ситуации. Такое ощущение, будто они делают это намеренно», — сказал Цукерберг.

Компания Meta* сообщила, что только что получила жалобу Цукерберга и рассматривает ее. «Мы знаем, что в мире есть не один Марк Цукерберг, и мы будем разбираться», — заявил представитель соцсети.

Позднее он сообщил, что другой аккаунт Марка Цукерберга был повторно активирован. «Мы восстановили аккаунт Марка Цукерберга, обнаружив, что он был отключен по ошибке. Мы ценим терпение господина Цукерберга в этом вопросе и работаем над тем, чтобы подобное не повторилось в будущем», — сказал сотрудник  Meta*.

Цукерберг пошутил, что сходство с именем известного генерального директора Meta* дает свои плюсы. Например, помогает забронировать хороший столик в ресторане. При этом оно также доставляет ему проблемы в личной жизни.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

* * Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям