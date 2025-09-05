В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга

В США юрист по имени Марк Цукерберг подал в суд на Meta* из-за неоднократных блокировок его личных и деловых профилей. Соцсеть считала, что мужчина выдает себя за ее основателя Марка Цукерберга, пишет New York Post.
Адвокат по делам о банкротстве из Индианаполиса на протяжении 15 лет боролся с проблемами ошибочной идентификации на Facebook**. За это время его личный аккаунт блокировали пять раз, а страницу фирмы — четыре раза. После того как мужчина потерял 11 тыс. долларов, выделенных на рекламу в соцсети, Цукерберг решил добиваться справедливости через суд.
«Обычно вы сказали бы: это всего лишь Facebook**, ничего страшного. Но на этот раз это повлияло на мою прибыль, поскольку я заплатил за рекламу своего бизнеса, чтобы привлечь клиентов», — рассказал адвокат.
По словам пострадавшего, соцсеть взяла с него деньги, после чего заблокировала его аккаунт. «Они считают, что я якобы выдавал себя за знаменитость, не использовал свое настоящее имя и нарушал нормы сообщества. И это сообщение я получаю постоянно», — пожаловался Цукерберг.
В иске он указал, что первый раз его страницу на Facebook деактивировали в 2010 году. С тех пор ему каждый раз приходится доказывать, что он действительно Марк Цукерберг. Для этого он отправляет свои фотографии, водительские права и кредитные карты, чтобы подтвердить свою личность и показать, что не нарушал правила платформы.
«Я считаю оскорбительным, что компания, которая должна быть технологически продвинутой, не способна правильно идентифицировать мои аккаунты и предотвратить подобные ситуации. Такое ощущение, будто они делают это намеренно», — сказал Цукерберг.
Компания Meta* сообщила, что только что получила жалобу Цукерберга и рассматривает ее. «Мы знаем, что в мире есть не один Марк Цукерберг, и мы будем разбираться», — заявил представитель соцсети.
Позднее он сообщил, что другой аккаунт Марка Цукерберга был повторно активирован. «Мы восстановили аккаунт Марка Цукерберга, обнаружив, что он был отключен по ошибке. Мы ценим терпение господина Цукерберга в этом вопросе и работаем над тем, чтобы подобное не повторилось в будущем», — сказал сотрудник Meta*.
Цукерберг пошутил, что сходство с именем известного генерального директора Meta* дает свои плюсы. Например, помогает забронировать хороший столик в ресторане. При этом оно также доставляет ему проблемы в личной жизни.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
* * Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.