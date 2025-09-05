Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»

Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга
Четвертый сезон «Белого лотоса» будут снимать во Франции
LEGO представила самый дорогой набор ― «Звезду смерти» за 999,99 доллара
Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле о влюбленных в бегах
Деми Мур появилась в тизере-трейлере второго сезона «Лэндмена»
Стив Бушеми рассказал, что его имя все произносят неправильно
Prime Video показал трейлер документального фильма о звезде «Дядюшки Бака» Джоне Кэнди
Марк Райлэнс присоединится с Юре Борисову и Эндрю Гарфилду в «Искусственном» Луки Гуаданьино
Крошечный отель открыли в бывшем викторианском туалете
Звезда «Острых козырьков» Финн Коул снимется с Мадсом Миккельсеном в триллере «Сириус»
Власти заявили о значительном сокращении браконьерства амурских тигров
Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии
В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф
Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя
В сети появился трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по книгам Энн Райс
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках

Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»

Фото: Dave Kotinsky/Getty Images

Джон К.МакГинли присоединился к актерскому составу перезапуска сериала «Клиника», над которым работает канал ABC. Об этом сообщает Variety.

МакГинли вновь сыграет доктора Перри Кокса на правах приглашенной звезды, регулярно появляющейся в сериале. Он стал очередным актером из оригинального состава, который согласился вернуться в проект. Ранее свое участие подтвердили Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок и Джуди Рейес

Новый сериал расскажет о Джее Ди Дориане и Кристофере Терке, которые впервые за долгое время работают вместе. За прошедшие годы изменилась как медицина, так и сами герои, неизменной осталась лишь дружба между ними. 

Шоураннерами будут Тим Хоберт и Асим Батра, работавшие над сценарием «Клиники». Создатель оригинального шоу Билл Лоренс выступит исполнительным продюсером ребута наряду с Джеффом Ингольдом и Лизой Катцер из компании Doozer. Когда перезапуск выйдет на экраны, пока неизвестно.

«Клиника» — американский комедийно-драматический телевизионный сериал, посвященный работе и жизни молодых врачей. С 2001 по 2010 год вышло девять сезонов шоу. 

Расскажите друзьям