Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»

Джон К.МакГинли присоединился к актерскому составу перезапуска сериала «Клиника», над которым работает канал ABC. Об этом сообщает Variety.
МакГинли вновь сыграет доктора Перри Кокса на правах приглашенной звезды, регулярно появляющейся в сериале. Он стал очередным актером из оригинального состава, который согласился вернуться в проект. Ранее свое участие подтвердили Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок и Джуди Рейес.
Новый сериал расскажет о Джее Ди Дориане и Кристофере Терке, которые впервые за долгое время работают вместе. За прошедшие годы изменилась как медицина, так и сами герои, неизменной осталась лишь дружба между ними.
Шоураннерами будут Тим Хоберт и Асим Батра, работавшие над сценарием «Клиники». Создатель оригинального шоу Билл Лоренс выступит исполнительным продюсером ребута наряду с Джеффом Ингольдом и Лизой Катцер из компании Doozer. Когда перезапуск выйдет на экраны, пока неизвестно.
«Клиника» — американский комедийно-драматический телевизионный сериал, посвященный работе и жизни молодых врачей. С 2001 по 2010 год вышло девять сезонов шоу.