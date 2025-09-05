Четвертый сезон «Белого лотоса» будут снимать во Франции

События четвертого сезона «Белого лотоса» развернутся во Франции. Сейчас HBO и создатели шоу рассматривают для съемок несколько отелей сети Four Seasons, с которой они сотрудничают, пишет Deadline. В качестве локаций рассматриваются Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на юго-восточном побережье Франции, Megève в Альпах и Hotel George V в Париже.
Предыдущие три сезона «Белого лотоса» снимали в роскошных отелях на Гавайях, в Италии и в Таиланде. В четвертом сезоне авторы сериала хотят изменить эту традицию.
При этом пока неизвестно, будет ли Four Seasons главным местом съемок. Например, в третьей части в качестве основной площадки был выбран курорт Four Seasons Resort Koh Samui, а также три других отеля, не принадлежащих Four Seasons.
«Белый лотос» рассказывает о приключениях и злоключениях богатых гостей, которые доводят персонал пятизвездочного курорта до предела. Третий сезон шоу завершился в апреле 2025 года. В нем снялся российский актер Юрий Колокольников.
Дата выхода четвертого сезона еще не определена. Съемки должны начаться в 2026 году. Шоураннером выступит Майк Уайт, актерский состав пока не раскрывается.