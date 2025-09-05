Четвертый сезон «Белого лотоса» будут снимать во Франции

События четвертого сезона «Белого лотоса» развернутся во Франции. Сейчас HBO и создатели шоу рассматривают для съемок несколько отелей сети Four Seasons, с которой они сотрудничают, пишет Deadline. В качестве локаций рассматриваются Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на юго-восточном побережье Франции, Megève в Альпах и Hotel George V в Париже.