LEGO представила самый дорогой набор ― «Звезду смерти» за 999,99 доллара

Фото: LEGO

LEGO выпускает свой самый дорогой набор в истории ― «Звезду смерти» из «Звездных войн» за 999,99 доллара. Об этом сообщает The Verge.

Набор из серии Ultimate Collectors Series представляет собой вертикальный срез боевой космической станции с множеством отсеков. В собранном виде его размеры ― 70×79×29 сантиметров. 

В секторах станции воспроизведены культовые сцены из «Звезды смерти»: ангар, где Дарт Вейдер со штурмовиками встречают прибывающего Императора на имперском шаттле (он тоже в наборе), блок с перестрелкой и побегом, комната связи, где R2-D2 и C-3PO помогают отключить пресс. Есть и залы управления суперлазером, сцена допроса принцессы Леи, лифт, соединяющий шесть уровней станции и тронный зал, где Люк сражается в финале с Вейдером. В качестве пасхалки LEGO добавила штурмовика в джакузи.

1/7
LEGO
2/7
LEGO
3/7
LEGO
4/7
LEGO
5/7
LEGO
6/7
LEGO
7/7
LEGO

В наборе 9021 деталь. По этому показателю он уступает трем другим наборам LEGO ― «Мировой карте», Эйфелевой башне и «Титанику». Зато «Звезда смерти» лидирует по числу мини-фигурок. Их в наборе 38, причем некоторые из них изображают одних и тех же персонажей в разных образах. 

«Звезда смерти» поступит в продажу 1 октября для участников программы LEGO Insiders и 4 октября — для всех остальных. Как отмечает TheVerge, столь дорогие наборы ориентированы на взрослых, которые ценят LEGO за возможность снять стресс и украсить интерьер.

Предыдущий самый дорогой набор LEGO тоже был посвящен «Звездным войнам». Это был «Сокол тысячелетия», представленный в 2017 году и содержащий 7400 деталей. Сейчас он стоит 850 долларов.

