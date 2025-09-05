Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле о влюбленных в бегах

Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга
Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»
Четвертый сезон «Белого лотоса» будут снимать во Франции
LEGO представила самый дорогой набор ― «Звезду смерти» за 999,99 доллара
Деми Мур появилась в тизере-трейлере второго сезона «Лэндмена»
Стив Бушеми рассказал, что его имя все произносят неправильно
Prime Video показал трейлер документального фильма о звезде «Дядюшки Бака» Джоне Кэнди
Марк Райлэнс присоединится с Юре Борисову и Эндрю Гарфилду в «Искусственном» Луки Гуаданьино
Крошечный отель открыли в бывшем викторианском туалете
Звезда «Острых козырьков» Финн Коул снимется с Мадсом Миккельсеном в триллере «Сириус»
Власти заявили о значительном сокращении браконьерства амурских тигров
Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии
В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф
Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя
В сети появился трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по книгам Энн Райс
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках

Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле о влюбленных в бегах

Фото: Paramount Pictures

Памела Андерсон («Спасатели Малибу») и Гай Пирс («Бруталист») исполнят главные роли в мюзикле «Queen of the Falls». Детали сюжета фильма пока не раскрываются, но уже известно, что лента расскажет о двух влюбленных, которые находятся в бегах, пишет Deadline.

Режиссерами и сценаристами проекта стали Рания Аттих и Дэниел Гарсия. Музыку к картине напишет лауреат премии «Грэмми» Мариус Де Фриз («Ла-Ла Ленд», «Мулен Руж»), а Селия Роулсон Холл («Завещание Анны Ли», «Солнце мое») выступит в качестве хореографа.

Памела Андерсон недавно снялась в ремейке культовой комедии «Голый пистолет». Главную роль в картине исполнил Лиам Нисон. Он играет лейтенанта Фрэнка Дребина-младшего — сына персонажа Лесли Нильсена из оригинального фильма 1988 года. По сюжету Дребин-младший получает задание от командира особой важности. Премьера фильма состоялась 1 августа. За месяц кассовые сборы ленты по всему миру превысили 95 млн долларов. 2 сентября фильм появился на цифровых платформах.

Пирс снялся в фильме «Killing Faith», премьера которого состоится 3 октября.  В ленте актер исполнил роль доктора Бендера — врача, который не верит ни в какие высшие силы. Он соглашается сопроводить отчаявшуюся женщину по опасному пути через пустыню. Та надеется найти лекарство от загадочной болезни дочери: ею одержим дьявол. 

Пирс также сыграл с Кирой Найтли в картине «Девушка из каюты № 10», основанной на одноименной книге Рут Уэйр. Драма расскажет о журналистке, которая видит, как с борта роскошной яхты сбросили неизвестную девушку. Героиня пытается спасти незнакомку, но экипаж судна заверяет ее, что все пассажиры в целости и сохранности. Тем не менее женщина начинает расследование случившегося. Премьера состоится  10 октября.

