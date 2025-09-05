Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле о влюбленных в бегах

Памела Андерсон («Спасатели Малибу») и Гай Пирс («Бруталист») исполнят главные роли в мюзикле «Queen of the Falls». Детали сюжета фильма пока не раскрываются, но уже известно, что лента расскажет о двух влюбленных, которые находятся в бегах, пишет Deadline.
Режиссерами и сценаристами проекта стали Рания Аттих и Дэниел Гарсия. Музыку к картине напишет лауреат премии «Грэмми» Мариус Де Фриз («Ла-Ла Ленд», «Мулен Руж»), а Селия Роулсон Холл («Завещание Анны Ли», «Солнце мое») выступит в качестве хореографа.
Памела Андерсон недавно снялась в ремейке культовой комедии «Голый пистолет». Главную роль в картине исполнил Лиам Нисон. Он играет лейтенанта Фрэнка Дребина-младшего — сына персонажа Лесли Нильсена из оригинального фильма 1988 года. По сюжету Дребин-младший получает задание от командира особой важности. Премьера фильма состоялась 1 августа. За месяц кассовые сборы ленты по всему миру превысили 95 млн долларов. 2 сентября фильм появился на цифровых платформах.
Пирс снялся в фильме «Killing Faith», премьера которого состоится 3 октября. В ленте актер исполнил роль доктора Бендера — врача, который не верит ни в какие высшие силы. Он соглашается сопроводить отчаявшуюся женщину по опасному пути через пустыню. Та надеется найти лекарство от загадочной болезни дочери: ею одержим дьявол.
Пирс также сыграл с Кирой Найтли в картине «Девушка из каюты № 10», основанной на одноименной книге Рут Уэйр. Драма расскажет о журналистке, которая видит, как с борта роскошной яхты сбросили неизвестную девушку. Героиня пытается спасти незнакомку, но экипаж судна заверяет ее, что все пассажиры в целости и сохранности. Тем не менее женщина начинает расследование случившегося. Премьера состоится 10 октября.