Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле о влюбленных в бегах

Пирс также сыграл с Кирой Найтли в картине «Девушка из каюты № 10», основанной на одноименной книге Рут Уэйр. Драма расскажет о журналистке, которая видит, как с борта роскошной яхты сбросили неизвестную девушку. Героиня пытается спасти незнакомку, но экипаж судна заверяет ее, что все пассажиры в целости и сохранности. Тем не менее женщина начинает расследование случившегося. Премьера состоится 10 октября.