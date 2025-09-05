Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током

Телеканал показал кадры, на которых животных держат в клетках в багажнике авто. На одну из собак пытаются надеть ошейник, но она сопротивляется. Тогда сотрудница раскручивает питомца на поводке, а затем с силой пинает. Владелица другого пострадавшего ― добермана Рени ― сказала, что обнаружила на шее пса раны, похожие на следы от ошейника, который бьет током.