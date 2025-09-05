Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током

Фото: t.me/MonaRaava

Клиенты подмосковной передержки для собак Dogtown пожаловались на жестокое обращение с их питомцами. Первым сюжет об этом «зоо-отеле» в Чехове выпустил 2 сентября «Рен ТВ».

Телеканал показал кадры, на которых животных держат в клетках в багажнике авто. На одну из собак пытаются надеть ошейник, но она сопротивляется. Тогда сотрудница раскручивает питомца на поводке, а затем с силой пинает. Владелица другого пострадавшего ― добермана Рени ― сказала, что обнаружила на шее пса раны, похожие на следы от ошейника, который бьет током. 

Позже в сети появились фотографии собак из питомника, живущих в клетках с собственными экскрементами. На животных видны следы побоев. Одними из пострадавших оказались собаки блогера Эльдара Джарахова и певицы Моны. Они узнали своих любимцев на видео. 

«Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку, и все прутья были в крови», ― написала Мона.

Она отметила, что отдавала питомцев на передержку и воспитание «под ключ», надеясь в том числе решить проблему с туалетом. Однако спустя пять месяцев собаки к туалету не приучились и находятся в постоянном стрессе. 

Когда Мона и Джарахов приехали вызволять своих любимцев, оказалось, что владелицы передержки держат собак не только в частном доме в Чехове, но и в аналогичном питомнике в Подольске.

Имена владелиц Dogtown ― Карина и Маша. Они обещали клиентам лучшие условия для собак и воспитание «под ключ» от кинологов-профессионалов. Как отмечает «Осторожно, новости», пострадали от их действий более 50 человек. Часть клиентов рассказали телеграм-каналу, что их собак били за непослушание, в том числе током.

Сейчас пострадавшие готовят иски, желая привлечь Карину и Машу к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Они также требуют закрыть передержку. 

Большинство хозяев уже забрали своих собак из питомника. Других животных отдали на передержку проверенным людям. К одному из зданий, где содержались животные, приехали полицейские.   

