Деми Мур появилась в тизере-трейлере второго сезона «Лэндмена»

Американская актриса Деми Мур, известная по фильмам «Субстанция» и «Солдат Джейн», появилась в тизере-трейлере второго сезона сериала «Лэндмен». Он выйдет 16 ноября на Paramount+.
Мур сыграла в шоу женщину, которая унаследовала бизнес от умершего супруга. «Единственная разница между мной и моим мужем — это то, что я злее», — заявляет героиня в ролике партнерам-банкирам.
Предпринимательнице, как показал трейлер, предстоит выживать в мире нефтепромышленников и иметь дело с управляющим компанией. Роль последнего в сериале исполнил Билли Боб Торнтон («Плохой Санта», «Фарго»).
«Лэндмен» описывается как «современная история о поисках счастья среди рабочих и миллиардеров в мире нефти». Действие шоу разоврачивается в быстрорастущих городах Техаса.
Роль в проекте сыграли Энди Гарсия, Али Лартер, Майкл Пенья, Джон Хамм и Сэм Эллиотт. Авторами сценария выступили Тейлор Шеридан («Йеллоустоун») и Кристиан Уоллис.
Первый сезон «Лэндмена» вышел в 2024 году. Сериал стал одним из самых популярных в США — его посмотрели в первый месяц после релиза 15,8 млн человек. У рекордсмена, шоу «Игра в кальмара» — 27,1 млн зрителей.