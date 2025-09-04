Деми Мур появилась в тизере-трейлере второго сезона «Лэндмена»

Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Стив Бушеми рассказал, что его имя все произносят неправильно
Prime Video показал трейлер документального фильма о звезде «Дядюшки Бака» Джоне Кэнди
Марк Райлэнс присоединится с Юре Борисову и Эндрю Гарфилду в «Искусственном» Луки Гуаданьино
Крошечный отель открыли в бывшем викторианском туалете
Звезда «Острых козырьков» Финн Коул снимется с Мадсом Миккельсеном в триллере «Сириус»
Власти заявили о значительном сокращении браконьерства амурских тигров
Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии
В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф
Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя
В сети появился трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по книгам Энн Райс
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава НАСА рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х

Деми Мур появилась в тизере-трейлере второго сезона «Лэндмена»

Кадр: JoBlo Movie Network/YouTube

Американская актриса Деми Мур, известная по фильмам «Субстанция» и «Солдат Джейн», появилась в тизере-трейлере второго сезона сериала «Лэндмен». Он выйдет 16 ноября на Paramount+.

Мур сыграла в шоу женщину, которая унаследовала бизнес от умершего супруга. «Единственная разница между мной и моим мужем — это то, что я злее», — заявляет героиня в ролике партнерам-банкирам. 
 

Видео: JoBlo Movie Network/YouTube

Предпринимательнице, как показал трейлер, предстоит выживать в мире нефтепромышленников и иметь дело с управляющим компанией. Роль последнего в сериале исполнил Билли Боб Торнтон («Плохой Санта», «Фарго»).

«Лэндмен» описывается как «современная история о поисках счастья среди рабочих и миллиардеров в мире нефти». Действие шоу разоврачивается в быстрорастущих городах Техаса.

Роль в проекте сыграли Энди Гарсия, Али Лартер, Майкл Пенья, Джон Хамм и Сэм Эллиотт. Авторами сценария выступили Тейлор Шеридан («Йеллоустоун») и Кристиан Уоллис.

Первый сезон «Лэндмена» вышел в 2024 году. Сериал стал одним из самых популярных в США — его посмотрели в первый месяц после релиза 15,8 млн человек. У рекордсмена, шоу «Игра в кальмара» — 27,1 млн зрителей.

Расскажите друзьям