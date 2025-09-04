Деми Мур появилась в тизере-трейлере второго сезона «Лэндмена»

Американская актриса Деми Мур, известная по фильмам «Субстанция» и «Солдат Джейн», появилась в тизере-трейлере второго сезона сериала «Лэндмен». Он выйдет 16 ноября на Paramount+.



Мур сыграла в шоу женщину, которая унаследовала бизнес от умершего супруга. «Единственная разница между мной и моим мужем — это то, что я злее», — заявляет героиня в ролике партнерам-банкирам.

