Стив Бушеми рассказал, что его имя все произносят неправильно

Американский актер Стив Бушеми рассказал в шоу Джимми Фэллона, что его имя произносят неправильно на протяжении всей его карьеры. Этот факт был обыгран в сериале «Киностудия» с его участием.
Артист поделился, что он привык к новому имени, которым его зовут в Голливуде. «Но это не то имя, с которым я вырос», — отметил он. Фамилия актера на итальянский манер произносится как Бушеми, но его близкие использовали вариант Бьюсеми.
«Я сам больше не могу это произнести. Так что я говорю Бусеми. Я вроде как беру по-немножку от каждого варианта произношения», — отметил звезда «Чудотворцев», «Подпольной империи» и «Уэнсдей».
Бушеми добавил, что, когда он занимался стендап-комедий, он использовал еще одну версию собственного имени — укороченнное Бьюс. Впрочем, ставший привычным публике вариант Бушеми тоже нравится актеру.
А вот то, как его имя произнесли герои «Киностудии», артисту не по душе. «В какой-то момент они сказали „Брушкеми“, как „брускетта“, — вспомнил Фэллон. „Это вот мне не нравится“, — отметил Бушеми.
В прошлом году актер Ншути Гатва из сериала «Доктор Кто» признался, что до 26 лет произносил свое имя неправильно. В начале карьеры Гатва просил называть его Шути, но его мама позвонила ему и сообщила об ошибке.