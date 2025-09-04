Prime Video показал трейлер документального фильма о звезде «Дядюшки Бака» Джоне Кэнди

Джон Кэнди родился в 1950 году в Торонто. Он получил известность как комик-импровизатор и в 80-х стал активно сниматься в Голливуде. Его можно увидеть в фильмах «1941», «братья Блюз», «Добровольцы поневоли», «Всплеск», «Дядюшка Бак» и других. В 90-х Кэнди пробовал свои силы и в драматических ролях. В 1994 году он неожиданно скончался в Мексике на съемках очередной картины. Ему было 43 года.