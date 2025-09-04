Prime Video показал трейлер документального фильма о звезде «Дядюшки Бака» Джоне Кэнди

На ютуб-канале Prime Video показали трейлер документального фильма о канадском актере Джоне Кэнди, звезде фильмов «Самолетом, поездом и автомобилем» и «Один дома». Он выйдет на стриминговом сервисе 10 октября.
Картину снял режиссер Колин Хэнкс при продюсерском участии Райана Рейнольдса. В нем рассказывается о жизни комедийной иконы 70-х, 80-х и 90-х, его буднях как профессионала, друга, отца, мужа и сына.
В трейлере своего ушедшего друга вспоминает актер Билл Мюррей. «Я не могу вам сказать, что было так, а что не так с Джоном Кэнди, но он был моим другом», — признается Мюррей.
Помимо Мюррея, в ролике появились также Стив Мартин, Кэтрин О’Хара, Конан О’Брайан, Макколей Калкин, Том Хэнкс и Мартин Шорт. Они вспомнили уникальный талант Кэнди и его требовательность по отношению к себе.
Джон Кэнди родился в 1950 году в Торонто. Он получил известность как комик-импровизатор и в 80-х стал активно сниматься в Голливуде. Его можно увидеть в фильмах «1941», «братья Блюз», «Добровольцы поневоли», «Всплеск», «Дядюшка Бак» и других. В 90-х Кэнди пробовал свои силы и в драматических ролях. В 1994 году он неожиданно скончался в Мексике на съемках очередной картины. Ему было 43 года.