Крошечный отель открыли в бывшем викторианском туалете

В центре Оксфорда открылся один из самых маленьких отелей в Великобритании. Он расположен в бывшем викторианском общественном туалете, сообщает Independent.
Бутик-отель The Netty предлагает всего лишь два номера, в каждом из которых может разместиться по два человека. В нем нет ресепшена, ресторана и обслуживания номеров, но есть горячая линия для гостей и бесплатный приветственный коктейль по прибытии.
В отеле сохранили некоторые оригинальные элементы, например, напольную плитку, добавив винтажную мебель и театральные детали. По словам представителей Netty, дизайн был вдохновлен коллекциями соседнего музея редкостей Эшмола.
Название отеля ― Netty ― на северном английском сленге означает «туалет». Попасть в апартаменты можно, спустившись по отдельным лестницам с уровня улицы. Проживание стоит от 170 фунтов стерлингов (от 18,5 тыс. рублей) за ночь.
Викторианский туалет, в котором разместилась гостиница, был построен в 1895 году и закрыт в 2008-м ― из-за проблем с безопасностью.
«Задача заключалась в том, чтобы преобразовать это незаметное строение в нечто возвышенное и уютное» — отметила дизайнер интерьеров Рэйчел Гоудридж.
По ее словам, отсылки к прежнему назначению здания «не бросаются в глаза и не кричат: вот здесь был старый туалет», а сделаны очень ненавязчиво. Директор отеля Ана Пинейро добавила, что их главной целью было создать пространство, которое понравится путешественникам, ищущим персонализированный опыт.