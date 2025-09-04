Крошечный отель открыли в бывшем викторианском туалете

Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Prime Video показал трейлер документального фильма о звезде «Дядюшки Бака» Джоне Кэнди
Марк Райлэнс присоединится с Юре Борисову и Эндрю Гарфилду в «Искусственном» Луки Гуаданьино
Звезда «Острых козырьков» Финн Коул снимется с Мадсом Миккельсеном в триллере «Сириус»
Власти заявили о значительном сокращении браконьерства амурских тигров
Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии
В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф
Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя
В сети появился трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по книгам Энн Райс
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава НАСА рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января

Крошечный отель открыли в бывшем викторианском туалете

Фото: @thenetty

В центре Оксфорда открылся один из самых маленьких отелей в Великобритании. Он расположен в бывшем викторианском общественном туалете, сообщает Independent.

Бутик-отель The Netty предлагает всего лишь два номера, в каждом из которых может разместиться по два человека. В нем нет ресепшена, ресторана и обслуживания номеров, но есть горячая линия для гостей и бесплатный приветственный коктейль по прибытии. 

В отеле сохранили некоторые оригинальные элементы, например, напольную плитку, добавив винтажную мебель и театральные детали. По словам представителей Netty, дизайн был вдохновлен коллекциями соседнего музея редкостей Эшмола. 

1/6
@thenetty
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Название отеля ― Netty ― на северном английском сленге означает «туалет». Попасть в апартаменты можно, спустившись по отдельным лестницам с уровня улицы. Проживание стоит от 170 фунтов стерлингов (от 18,5 тыс. рублей) за ночь. 

Викторианский туалет, в котором разместилась гостиница, был построен в 1895 году и закрыт в 2008-м ― из-за проблем с безопасностью. 

«Задача заключалась в том, чтобы преобразовать это незаметное строение в нечто возвышенное и уютное» — отметила дизайнер интерьеров Рэйчел Гоудридж. 

По ее словам, отсылки к прежнему назначению здания «не бросаются в глаза и не кричат: вот здесь был старый туалет», а сделаны очень ненавязчиво. Директор отеля Ана Пинейро добавила, что их главной целью было создать пространство, которое понравится путешественникам, ищущим персонализированный опыт.

Расскажите друзьям