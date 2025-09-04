Марк Райлэнс присоединится с Юре Борисову и Эндрю Гарфилду в «Искусственном» Луки Гуаданьино

Лауреат премии "Оскар" Марк Райлэнс присоединится к актерскому составу фильма "Искусственный" Луки Гуаданьино. Об этом написал The Hollywood Reporter.
Райлэнс сыграет в картине вместе с Эндрю Гарфилдом, Юрой Борисовым и Моникой Барбаро. В проекте снимутся также Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Айк Баринхольц, Купер Кох, Билли Лурд, Зося Мамет, Крис О'Дауд.
Ранее стало известно, что в фильме примет участие российский актер Федор Федотов ("Серебряные коньки"). Каст ленты дополнят Уилл Ангус, Таддеа Грэм, Николас Гамильтон, Ангус Имри и Уилл Прайс.
Будущий фильм описывается как комедийная драма. По информации источников, Райлэнс сыграет канадского ученого-компьютерщица Джеффри Хинтона, который был наставником Ильи Суцкевера.
Съемки картины уже начались. Сценарий написал Саймон Рич. Он выступает продюсером проекта наряду с Дэвидом Хейманом и Джеффри Клиффордом из Heyday Films, а также Дженнифер Фокс.
«Artificial» — фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году. Картина Гуаданьино покажет противостояние CEO компании Сэма Альтмана (Гарфилд) и сооснователя и ее главного научного сотрудника Ильи Суцкевера (Борисов). Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому «Мужчина ищет женщину».
Фильм сфокусируется на Суцкевере, которого после нескольких научных прорывов отстраняют от работы. «„Artificial“, или, как его прозвали в отраслевых новостях, „фильм Amazon про OpenAI“, — это не просто художественная интерпретация пяти бурных дней в 2023 году, когда Альтмана уволили, а затем вновь назначили главой компании, стоящей за ChatGPT. Фильм на самом деле рассказывает историю Ильи Суцкевера — идеалистичного инженера в области машинного обучения, одного из основателей OpenAI», — пишет журналист Мэтт Беллони, прочитавший сценарий фильма.
Ранее в сети появились кадры Юры Борисова и Эндрю Гарфилда на съемках «Artificial». На одной из фотографий Гарфилд держит в руках книгу «Империя ИИ: Мечты и кошмары OpenAI Сэма Альтмана» Карен Хао.
Марк Райлэнс исполнит роль Альбуса Дамблдора в предстоящей экранизации романов о Гарри Поттере. Шоу выйдет в 2027 году, его выпустит HBO. В нем можно будет увидеть Уорвика Дэвиса, Ричарда Дердена, Джонни Флинна и Ника Фроста.