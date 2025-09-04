Марк Райлэнс присоединится с Юре Борисову и Эндрю Гарфилду в «Искусственном» Луки Гуаданьино

Фильм сфокусируется на Суцкевере, которого после нескольких научных прорывов отстраняют от работы. «„Artificial“, или, как его прозвали в отраслевых новостях, „фильм Amazon про OpenAI“, — это не просто художественная интерпретация пяти бурных дней в 2023 году, когда Альтмана уволили, а затем вновь назначили главой компании, стоящей за ChatGPT. Фильм на самом деле рассказывает историю Ильи Суцкевера — идеалистичного инженера в области машинного обучения, одного из основателей OpenAI», — пишет журналист Мэтт Беллони, прочитавший сценарий фильма.