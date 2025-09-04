Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Звезда «Острых козырьков» Финн Коул снимется с Мадсом Миккельсеном в триллере «Сириус»

Английский актер Финн Коул, известный по сериалу «Острые козырьки», снимется в Мадсом Миккельсеном в триллере «Сириус». Об этом написал Variety.

Фильм выпустит студия Future Artists Entertainment. В нем речь пойдет о датском спецподразделении «Сириус», защищающем 13700-километровое замерзшее побережье Гренландии.

В актерский состав проекта вошли Саймон Сирс, Серен Маллинг, Джейсон Вонг, Джон Сю Чжан, Эйден Ченг, Роб Казински, рюс Чонг, Сэмюэл Эдвард-Кук, Уэйд Бриггс и Бен Батт. Режиссером картины станет лауреат «оскара» Ли Смит («Дюнкерк».

Neon International будет представлять права на зарубежные продажи. Decal, специализированный лейбл Neon, будет заниматься широким прокатом фильма в США. Продюсерами проекта будут Паскаль Дегове и Мэтт Уильямс, исполнительным продюсером станет Дебора Акока.

«Я очень рад, что один из самых ярких молодых актеров Великобритании, Финн Коул, присоединился к Мадсу Миккельсену, чтобы помочь воплотить в жизнь это фантастическое арктическое приключение. Их невероятная экранная химия в сочетании с миксом реальных и виртуальных инструментов кинопроизводства, которые используются в „Сириусе“, действительно выводят этот фильм в отдельный жанр», — прокомментировал Дегове. 
 

