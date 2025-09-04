Власти заявили о значительном сокращении браконьерства в отношении амурских тигров

В Приморье стало гораздо меньше случаев браконьерства в отношении амурских тигров. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр юстиции, глава набсовета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.
«На сегодняшний день мы уже можем говорить, что в значительной части мы победили бытовое браконьерство. Естественно, оно еще пока существует в организованных формах, но объем этого браконьерства уже значительно ниже», ― сказал чиновник.
По его словам, число убитых животных сократилось с 50–70 в год до примерно 15. Чуйченко связал это с ужесточением уголовной ответственности за охоту на краснокнижных животных. Он также напомнил о появлении запретов на транспортировку, хранение и использование любых продуктов или материалов, полученных из тигров.
В июле Чуйченко сообщил, что амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания. Глава Минюста отмечал, что в 2013 году в России насчитывалось около 430 особей, а сейчас ― более 750.
Амурский тигр ― самая крупная дикая кошка в мире. В середине XIX века его популяция составляла около тысячи особей, но к концу 40-х годов XX века он оказался на грани исчезновения: на территории СССР насчитывалось не более 50 особей. Всему виной бесконтрольный отстрел: сначала амурских тигров убивали из страха перед нападениями, а затем ― ради развлечения и в погоне за прибылью.
Уже в 1947 году в СССР запретили охоту на амурского тигра, благодаря чему его популяция увеличилась до 80–100 особей. В 2008 году в России стартовала программа по изучению вида на Дальнем Востоке, а в 2013-м ― создан центр «Амурский тигр». В 2019 году популяция выросла до 580 особей, расширился и ареал обитания: тигры стали жить не только в Приморском и Хабаровском краях, но и в Амурской и Еврейской автономной областях.
По оценкам специалистов, в России сосредоточено 95% мировой популяции амурского тигра. Представители вида также встречаются в Китае и КНДР.