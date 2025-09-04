Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Власти заявили о значительном сокращении браконьерства амурских тигров

В Приморье стало гораздо меньше случаев браконьерства амурских тигров. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр юстиции, глава набсовета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

«На сегодняшний день мы уже можем говорить, что в значительной части мы победили бытовое браконьерство. Естественно, оно еще пока существует в организованных формах, но объем этого браконьерства уже значительно ниже», ― сказал чиновник. 

По его словам, число убитых животных сократилось с 50–70 в год до примерно 15. Чуйченко связал это с ужесточением уголовной ответственности за охоту на краснокнижных животных. Он также напомнил о появлении запретов на транспортировку, хранение и использование любых продуктов или материалов, полученных из тигров.  

В июле Чуйченко сообщил, что амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания. Глава Минюста отмечал, что в 2013 году в России насчитывалось около 430 особей, а сейчас ― более 750. 

Амурский тигр ― самая крупная дикая кошка в мире. В середине XIX века его популяция составляла около тысячи особей, но к концу 40-х годов XX века он оказался на грани исчезновения: на территории СССР насчитывалось не более 50 особей. Всему виной бесконтрольный отстрел: сначала амурских тигров убивали из страха перед нападениями, а затем ― ради развлечения и в погоне за прибылью.

Уже в 1947 году в СССР запретили охоту на амурского тигра, благодаря чему его популяция увеличилась до 80–100 особей. В 2008 году в России стартовала программа по изучению вида на Дальнем Востоке, а в 2013-м ― создан центр «Амурский тигр». В 2019 году популяция выросла до 580 особей, расширился и ареал обитания: тигры стали жить не только в Приморском и Хабаровском краях, но и в Амурской и Еврейской автономной областях.

По оценкам специалистов, в России сосредоточено 95% мировой популяции амурского тигра. Представители вида также встречаются в Китае и КНДР.

