Власти заявили о значительном сокращении браконьерства амурских тигров

Уже в 1947 году в СССР запретили охоту на амурского тигра, благодаря чему его популяция увеличилась до 80–100 особей. В 2008 году в России стартовала программа по изучению вида на Дальнем Востоке, а в 2013-м ― создан центр «Амурский тигр». В 2019 году популяция выросла до 580 особей, расширился и ареал обитания: тигры стали жить не только в Приморском и Хабаровском краях, но и в Амурской и Еврейской автономной областях.