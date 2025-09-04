Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии

В прошлом ноябре суд в Дублине признал Конора МакГрегора виновным в изнасиловании. Присяжные посчитали, что спортсмен жестоко изнасиловал и избил девушку в Дублине в 2018 году. Пострадавшей присудили компенсацию в 250 тыс. долларов. МакГрегор утверждал, что секс был по обоюдному согласию.