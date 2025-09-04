Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии

Конор МакГрегор попросил сторонников поддержать его президентскую кампанию. Для этого боец ММА призвал связываться с местными советниками графства, чтобы те выдвинули кандидатуру МакГрегора.
В ролике, записанном у здания правительства в Дублине, спортсмен раскритиковал ирландский парламент, заявив, что депутаты «постоянно подводят народ».
«Число бездомных детей в Ирландии достигло беспрецедентного уровня, что доказывает: это правительство отказывается соблюдать и уважать нашу прокламацию, где говорится, что все дети Ирландии должны быть дороги. Вместо этого наших детей бросают», — сказал он.
Затем экс-чемпион UFC вновь раскритиковал миграционную политику страны: «Эта некомпетентная политика, угрожающая будущим поколениям, сопровождается мощным наплывом массовой миграции в уже разрушенную систему. Наш туризм резко упал, а уровень опасности на улицах вырос».
Впервые о планах баллотироваться на пост президента Ирландии МакГрегор сообщил в марте 2025 года. CNN отмечал, что боец, занимающий антимигрантскую позицию, в последние годы стал лидером ирландских крайне правых сил.
В прошлом ноябре суд в Дублине признал Конора МакГрегора виновным в изнасиловании. Присяжные посчитали, что спортсмен жестоко изнасиловал и избил девушку в Дублине в 2018 году. Пострадавшей присудили компенсацию в 250 тыс. долларов. МакГрегор утверждал, что секс был по обоюдному согласию.
В январе 2025-го против бойца подали еще один иск о сексуализированном насилии. 49-летняя женщина обвинила бойца в нападении во время матча «Майами Хит» в июне 2023-го.