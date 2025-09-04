В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф

Морроне сыграет в сериале Эллен Оленскую, умную и независимую кузину Мэй, которая возвращается в Нью-Йорк после неудачного брака с польским графом Станиславом Оленским. Свободолюбивая, игривая, умная и волевая, она испытывает чувство вины, связанное с ее новым положением в обществе.