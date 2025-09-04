В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф

Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии
Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя
В сети появился трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по книгам Энн Райс
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава НАСА рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном

В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф

Фото: camilamorrone

Стали известны имена артистов, которые снимутся в новой экранизации романа «Эпоха невинности» Эдит Уортон. В проекте поучаствуют Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six») и Кристин Фросет («О, Канада»), сообщил Deadline.

В актерский состав мини-сериала, который выпустит Netflix, также войдут Бен Рэдклифф («Властелины воздуха») и «Марго Мартиндейл („Американцы“). Режиссером первых трех эпизодов будет Шеннон Мерфи („Умираю, как хочу секса“).

Она же выступит исполнительным продюсером шоу. Сценарий проекта напишет Эмма Фрост, известная по таким сериалам, как «Испанская принцесса», «Белая принцесса» и «Белая королева». Она также будет продюсером, а еще шоураннером.

Морроне сыграет в сериале Эллен Оленскую, умную и независимую кузину Мэй, которая возвращается в Нью-Йорк после неудачного брака с польским графом Станиславом Оленским. Свободолюбивая, игривая, умная и волевая, она испытывает чувство вины, связанное с ее новым положением в обществе.

Фросет предстанет в образе Мэй Уэлланд — доброй и искренней женщине, традиционной, но не лишенной бунтарского духа. Рэдклиффу достанется роль Ньюленда Арчера — красивого, прогрессивного и умного светского джентльмена, который жаждет глубокой и страстной связи с миром и кем-то в нем.

Наконец, Мартиндейл исполнит роль миссис Мэнсон-Мингот, бабушки Мэйи Эллен. Ее героиня забавна, взбалмошна, дерзка, капризна и упряма.

Книга «Эпоха невинности» в 1921 году была удостоена Пулитцеровской премии. Роман был неоднократно экранизирован. Наиболее известной адаптацией стал фильм Мартина Скорсезе «Век невинности» 1993 года, в котором снялись Дэниел Дэй-Льюис, Мишель Пфайффер, Вайнона Райдер и Мириам Маргулис.

