В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф

Стали известны имена артистов, которые снимутся в новой экранизации романа «Эпоха невинности» Эдит Уортон. В проекте поучаствуют Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six») и Кристин Фросет («О, Канада»), сообщил Deadline.
В актерский состав мини-сериала, который выпустит Netflix, также войдут Бен Рэдклифф («Властелины воздуха») и «Марго Мартиндейл („Американцы“). Режиссером первых трех эпизодов будет Шеннон Мерфи („Умираю, как хочу секса“).
Она же выступит исполнительным продюсером шоу. Сценарий проекта напишет Эмма Фрост, известная по таким сериалам, как «Испанская принцесса», «Белая принцесса» и «Белая королева». Она также будет продюсером, а еще шоураннером.
Морроне сыграет в сериале Эллен Оленскую, умную и независимую кузину Мэй, которая возвращается в Нью-Йорк после неудачного брака с польским графом Станиславом Оленским. Свободолюбивая, игривая, умная и волевая, она испытывает чувство вины, связанное с ее новым положением в обществе.
Фросет предстанет в образе Мэй Уэлланд — доброй и искренней женщине, традиционной, но не лишенной бунтарского духа. Рэдклиффу достанется роль Ньюленда Арчера — красивого, прогрессивного и умного светского джентльмена, который жаждет глубокой и страстной связи с миром и кем-то в нем.
Наконец, Мартиндейл исполнит роль миссис Мэнсон-Мингот, бабушки Мэйи Эллен. Ее героиня забавна, взбалмошна, дерзка, капризна и упряма.
Книга «Эпоха невинности» в 1921 году была удостоена Пулитцеровской премии. Роман был неоднократно экранизирован. Наиболее известной адаптацией стал фильм Мартина Скорсезе «Век невинности» 1993 года, в котором снялись Дэниел Дэй-Льюис, Мишель Пфайффер, Вайнона Райдер и Мириам Маргулис.