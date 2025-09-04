Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя

С 1955 по 1960 год он вел сафари-бизнес в Танганьике, который оставил из-за болезни жены. Более десяти лет Хемингуэй-младший преподавал охрану дикой природы в Колледже управления дикой природой Африки в Танзании. Кроме того, он был специалистом по лесному хозяйству в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.