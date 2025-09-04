Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя

Фото: Paul Marotta/Getty Images

В возрасте 97 лет скончался писатель Патрик Хемингуэй, младший сын Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на его родственников. 

Патрик умер в своем доме в штате Монтана. Он был последим жившим ребенком Хемингуэя. 

Хемингуэй-младший известен тем, что завершил за отца книгу «Проблеск истины», которую тот не успел дописать при жизни. Он также написал предисловия к другим произведениям Эрнеста Хемингуэя — «Зеленые холмы Африки», мемуарам «Праздник, который всегда с тобой» и «Прощай, оружие!». В 2022 году Патрик опубликовал сборник из 120 писем «Дорогой папа».

С 1955 по 1960 год он вел сафари-бизнес в Танганьике, который оставил из-за болезни жены. Более десяти лет Хемингуэй-младший преподавал охрану дикой природы в Колледже управления дикой природой Африки в Танзании. Кроме того, он был специалистом по лесному хозяйству в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Патрик был единственным из детей Эрнеста Хемингуэя, кто решил заняться писательским делом. Первый сын лауреата Нобелевской премии по литературе Джек был рыбаком, а дочь Глория ― врачом.  

