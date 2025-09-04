В сети появился трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по книгам Энн Райс

Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Конор МакГрегор призвал поддержать его выдвижение на пост президента Ирландии
В экранизации «Эпохи невинности» от Netflix снимутся Камила Морроне, Кристина Фросет и Бен Рэдклифф
Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава НАСА рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном

В сети появился трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по книгам Энн Райс

Фото: amc+/YouTube

На ютуб-канале amc+ опубликовали трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по мотивам книг Энн Райс, автора «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм».

Новый проект выйдет 26 октября на телеканале AMC. Он расскажет о секретном сообществе, которое ведет наблюдение за людьми с необычными способностями, такими как ведьмы и вампиры.
 

Видео: amc+/YouTube

Создателем нового сериала выступил Джон Ли Хэнкок, известный по фильмам «Спасти мистера Бэнкса» и «Невидимая сторона». В актерский состав вошли Николас Дентон («Эдем»), Уильям Фихтнер («Армагеддон»), Элизабет МакГоверн («Аббатство Даунтон»), Мейзи Ричардсон-Селлерс («Девять незнакомцев»).

Хэнкок стал шоураннером «Таламаски» вместе с Марком Лафферти. Оба кинематографиста выступили исполнительными продюсерами проекта наряду с Марком Джонсоном, обладателем премии «Оскар» за фильм «Человек дождя».

Джонсон ранее работал над другими проектами, основанными на творчестве Энн Райс: сериалами «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы». Шоу вышли на AMC в 2022 и 2023 годах соответственно и продолжаются по сей день.

Расскажите друзьям