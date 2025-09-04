В сети появился трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по книгам Энн Райс

На ютуб-канале amc+ опубликовали трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден», снятого по мотивам книг Энн Райс, автора «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм».
Новый проект выйдет 26 октября на телеканале AMC. Он расскажет о секретном сообществе, которое ведет наблюдение за людьми с необычными способностями, такими как ведьмы и вампиры.
Создателем нового сериала выступил Джон Ли Хэнкок, известный по фильмам «Спасти мистера Бэнкса» и «Невидимая сторона». В актерский состав вошли Николас Дентон («Эдем»), Уильям Фихтнер («Армагеддон»), Элизабет МакГоверн («Аббатство Даунтон»), Мейзи Ричардсон-Селлерс («Девять незнакомцев»).
Хэнкок стал шоураннером «Таламаски» вместе с Марком Лафферти. Оба кинематографиста выступили исполнительными продюсерами проекта наряду с Марком Джонсоном, обладателем премии «Оскар» за фильм «Человек дождя».
Джонсон ранее работал над другими проектами, основанными на творчестве Энн Райс: сериалами «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы». Шоу вышли на AMC в 2022 и 2023 годах соответственно и продолжаются по сей день.