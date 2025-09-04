Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»

Первый фильм, как и литературный оригинал, рассказывает о маньяке в маске, который похищает детей, запирает их в подвале и издевается над ними. Но одному мальчику, Финни, удается использовать старый черный телефон, чтобы связаться с призраками жертв Похитителя, составить план побега, убить маньяка и вернуться к семье.