Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»

Universal Pictures и Blumhouse представили новый трейлер «Черного телефона-2» ― продолжения хоррор-триллера с Итаном Хоуком. Старт международного проката намечен на 17 октября.
В новом ролике зловещий Похититель в исполнении Хоука возвращается с того света уже не как маньяк, а как сверхъестественная угроза, наподобие Фредди Крюгера. Подростки Финни и Гвен сталкиваются с мистическими видениями и вновь оказываются под угрозой. Похититель начинает преследовать героев в молодежном лагере Alpine Lake в Колорадо.
К ролям Финни и Гвен возвращаются Мейсон Темз и Мадлен МакГро. С ними на экране появятся Демиан Бичир, Арианна Ривас, Мигель Мора и Джереми Дэвис. Режиссером вновь выступает Скотт Дерриксон. Сценарий написали Дерриксон и С.Роберт Каргилл по мотивам рассказа Джо Хилла.
Первый фильм, как и литературный оригинал, рассказывает о маньяке в маске, который похищает детей, запирает их в подвале и издевается над ними. Но одному мальчику, Финни, удается использовать старый черный телефон, чтобы связаться с призраками жертв Похитителя, составить план побега, убить маньяка и вернуться к семье.