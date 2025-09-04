Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне

Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix появился тизер нового сезона сериала «Монстр», который создает Райан Мерфи. Он будет посвящен маньяку Эду Гейну и выйдет на платформе 3 октября.

Главную роль в шоу исполнил Чарли Ханнам, известный по «Сынам анархии» и «Шантараму». Он сыграл одного из самых известных серийных убийц в истории США, действовавшего в 1950-х годах в Висконсине. 
 

Видео: Netflix/YouTube

Помимо Ханнэма, в актерский состав вошли Лори Меткалф в роли матери преступника Августы Гейн, Том Холландер в роли режиссера Альфреда Хичкока, Оливия Уильямс в роли жены Хичкока и сценаристки Альмы Ревилл, Эддисон Рэй в роли пропавшего подростка Эвелин Хартли, Вики Крипс, Лесли Мэнвилл, Чарли Холл, Сюзанна Сон.

Мерфи выступил исполнительным продюсером сериала наряду с Иэном Бреннаном, Максом Уинклером, Эриком Ковтуном, Скоттом Робертсоном, Ниссой Дидерих, луизой Шор, Карлом Франклином и Ханнэмом. Бреннан не только написал сценарий сезона, но и выступил режиссером части эпизодов. Другие снят Уинклер.

«Удивительная вещь, о которой говорит шоу, — это то, как много злодеев и насколько поп-культура основана на Эде Гейне: „Психо“, „Молчание ягнят“, „Техасская резня бензопилой“, „Американский психопат“ и так далее. Эд повлиял на многое за последние 100 лет, и этот сезон — очень интересный для работы, потому что он задает вопрос: „Как мы так этим заинтересовались и почему? Где все это началось?“» — говорил Мерфи.


Первый сезон сериала «Монстр» назывался «Монстр: История Джеффри Дамера», он вышел на Netflix в сентябре 2022 года. Второй сезон под именем «Монстры: История братьев Менендес» появился в сентябре 2024 года.

Недавно стало известно, что некрофил станет героем двухсерийного документального сериала «Ed Gein: Original Psycho» («Эд Гейн: Настоящий психопат»). В шоу изучат разум человека, который послужил вдохновением для создателей фильмов «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят».

Эд Гейн, родившийся в 1906 году, стал первым известным серийным убийцей в США. Его прозвали Мясник из Плейнфилда за то, что он убивал людей, крал трупы из могил, а из костей и кожи делал сувениры и шил одежду.

Суд признал Гейна невменяемым и отправил его на принудительное лечение. Он провел остаток жизни в психиатрической больнице и умер там от остановки сердца в 1984 году.

