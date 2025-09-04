Аудитория Мax превысила 30 млн человек

Число пользователей национального мессенджера Мax превысило 30 млн человек. Об этом cообщил Sostav со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Как пишет издание, в конце августа и начале сентября количество звонков в Мax выросло в десятки раз по сравнению с июлем и достигло более 8 млн в день. Число сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило 1 млрд.
Средняя продолжительность голосового вызова увеличилась до девяти минут, группового звонка — до 58 минут. Количество групповых чатов сейчас равно 1,2 млн. Число видеосообщений в формате кружков за пять дней с момента запуска составило более 3 млн.
К тестированию каналов в Мax присоединились свыше 200 новых авторов. Cреди них СМИ, компании, чиновники, блогеры и учебные заведения. Всего в приложении насчитывается более 500 каналов с совокупной аудиторией свыше 3 млн пользователей.
Закон о создании национального мессенджера был подписан Владимиром Путиным 24 июня. Часть его положений вступила в силу 1 сентября. Им стал Max.
Закон предполагает создание в России мессенджера, в котором можно будет подписывать документы при помощи усиленной электронной подписи. Пользователи будут передавать в сервис информацию о себе из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), включая данные паспорта и других документов.