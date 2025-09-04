Аудитория Мax превысила 30 млн человек

Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава НАСА рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: в России растет интерес к азиатскому медиаконтенту

Аудитория Мax превысила 30 млн человек

Фото: Jonas Leupe/Unsplash

Число пользователей национального мессенджера Мax превысило 30 млн человек. Об этом cообщил Sostav со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Как пишет издание, в конце августа и начале сентября количество звонков в Мax выросло в десятки раз по сравнению с июлем и достигло более 8 млн в день. Число сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило 1 млрд.

Средняя продолжительность голосового вызова увеличилась до девяти минут, группового звонка — до 58 минут. Количество групповых чатов сейчас равно 1,2 млн. Число видеосообщений в формате кружков за пять дней с момента запуска составило более 3 млн.

К тестированию каналов в Мax присоединились свыше 200 новых авторов. Cреди них СМИ, компании, чиновники, блогеры и учебные заведения. Всего в приложении насчитывается более 500 каналов с совокупной аудиторией свыше 3 млн пользователей.

Закон о создании национального мессенджера был подписан Владимиром Путиным 24 июня. Часть его положений вступила в силу 1 сентября. Им стал Max.

Закон предполагает создание в России мессенджера, в котором можно будет подписывать документы при помощи усиленной электронной подписи. Пользователи будут передавать в сервис информацию о себе из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), включая данные паспорта и других документов.

Расскажите друзьям