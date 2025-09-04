Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Артист Михаил Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Его представил сам режиссер на сборе труппы, посвященном началу нового сезона, сообщает ТАСС.

«Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре», — рассказал Михалков.

Режиссер добавил, что «судьба многому научила» Ефремова. «Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — сказал Михалков.

Уже в феврале 2026 года планируется премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова. В главных ролях cыграют Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Художник спектакля — Юрий Купер. Ранее об устройстве Ефремова к Михалкову сообщала Ксения Собчак, затем режиссер подтвердил эту информацию.

Ефремов вышел на свободу по УДО 9 апреля. Согласно решению суда, артист обязан ежемесячно отмечаться в контролирующем органе и не менять места жительства.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. В декабре 2020 года Ефремов заявил, что не собирается возвращаться в кино после тюрьмы.

