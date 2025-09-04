Танцор Татьяны Булановой опроверг увольнение из коллектива

Танцор и шоумен Дмитрий Берегуля назвал ложью информацию о его увольнении из коллектива Татьяны Булановой. В комментарии «Афише Daily» он сказал, что продолжает работать с певицей.
О том, что Берегуля больше не будет выступать с Булановой, написал Mash со ссылкой на самого танцора. Телеграм-канал утверждал, что Берегуля не поедет в осенний тур по Дальнему Востоку и Сибири, а с Татьяной якобы будут лишь два танцора ― Максим и Алена.
«Они наврали. Я не говорил, что меня уволили. Продолжаю работать», ― сказал Берегуля.
Слухи о возможном увольнении танцора появились после того, как он пропустил выступление Булановой на «Новой волне» в Казани и на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге.
«Комсомольской правде» шоумен объяснил пропуск казанского концерта тем, что он продолжает работать ведущим и у него есть обязательства перед заказчиками.
В августе танцоры Татьяны Булановой стали звездами соцсетей. Все благодаря их ярким выступлениям с медленными и минималистичными движениями. В комментариях под видео начали шутить: «Певица не бросила тех, с кем начинала», «Чисто номер родителей на выпускном».
«Афиша Daily» тогда поговорила с Берегулей. Танцор, в частности, сказал, что вместе с хейтом они получают огромное количество поддержки. «У нас нет задачи как‑то соответствовать супермодным веяниям в танцах. Мы работаем не с Zivert, а со звездой девяностых. Но у нас хореография не совсем олдскульная, там абсолютно разные стили перемешаны: хип-хоп, эстрадный танец, трюки какие‑то», ― отмечал он.