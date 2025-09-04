Танцор Татьяны Булановой опроверг увольнение из коллектива

«Афиша Daily» тогда поговорила с Берегулей. Танцор, в частности, сказал, что вместе с хейтом они получают огромное количество поддержки. «У нас нет задачи как‑то соответствовать супермодным веяниям в танцах. Мы работаем не с Zivert, а со звездой девяностых. Но у нас хореография не совсем олдскульная, там абсолютно разные стили перемешаны: хип-хоп, эстрадный танец, трюки какие‑то», ― отмечал он.