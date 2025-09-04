Танцор Татьяны Булановой опроверг увольнение из коллектива

Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава НАСА рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов

Танцор Татьяны Булановой опроверг увольнение из коллектива

Фото: @dimaberegulya

Танцор и шоумен Дмитрий Берегуля назвал ложью информацию о его увольнении из коллектива Татьяны Булановой. В комментарии «Афише Daily» он сказал, что продолжает работать с певицей.

О том, что Берегуля больше не будет выступать с Булановой, написал Mash со ссылкой на самого танцора. Телеграм-канал утверждал, что Берегуля не поедет в осенний тур по Дальнему Востоку и Сибири, а с Татьяной якобы будут лишь два танцора ― Максим и Алена. 

«Они наврали. Я не говорил, что меня уволили. Продолжаю работать», ― сказал Берегуля.

Слухи о возможном увольнении танцора появились после того, как он пропустил выступление Булановой на «Новой волне» в Казани и на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге.

«Комсомольской правде» шоумен объяснил пропуск казанского концерта тем, что он продолжает работать ведущим и у него есть обязательства перед заказчиками. 

В августе танцоры Татьяны Булановой стали звездами соцсетей. Все благодаря их ярким выступлениям с медленными и минималистичными движениями. В комментариях под видео начали шутить: «Певица не бросила тех, с кем начинала», «Чисто номер родителей на выпускном».

«Афиша Daily» тогда поговорила с Берегулей. Танцор, в частности, сказал, что вместе с хейтом они получают огромное количество поддержки. «У нас нет задачи как‑то соответствовать супермодным веяниям в танцах. Мы работаем не с Zivert, а со звездой девяностых. Но у нас хореография не совсем олдскульная, там абсолютно разные стили перемешаны: хип-хоп, эстрадный танец, трюки какие‑то», ― отмечал он.

Расскажите друзьям