Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Похититель возвращается с того света в новом трейлере «Черного телефона-2»
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава НАСА рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: в России растет интерес к азиатскому медиаконтенту

Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok

Фото: pvproductions/Unsplash

Музыкальный сервис «Звук» и издательство О2 представили аудиоверсию фэнтези-романа «Искра вечного пламени» Пенн Коул — первой книги цикла «Вечное пламя», покорившей BookTok. Первая серия уже доступна в сервисе, а новые эпизоды будут выходить каждый четверг.

По сюжету миром правят потомки богов, а любовь вне закона. Главная героиня Дием, годами скрывавшаяся ото всех, после таинственного исчезновения матери оказывается в эпицентре дворцовых интриг. Ее преследует наследный принц, к которому ее влечет. В то же время простые люди зовут ее возглавить восстание, и во главе мятежников стоит ее первая любовь.

Видео: пресс-служба сервиса «Звук»

В подготовке аудиосериала приняли участие более 20 профессиональных актеров, среди которых Наталья Терешкова («Дом Дракона», «Дивергент»), Никита Крахмалев («Атака титанов»), Александр Фенин («Дом Дракона»), Светлана Шейченко («Стражи Галактики»), Александра Жарова («История игрушек-4») и другие.

Особенностью проекта стало уникальное музыкальное сопровождение. Для полного погружения в атмосферу саги композиторы использовали старинные инструменты — виолу да гамба, дульцимер и лютню.

Книга «Искра вечного пламени» собрала более 200 тыс. положительных оценок и 20 тыс. отзывов на Goodreads, вошла в топ-15 Amazon и была издана в 15 странах.

Расскажите друзьям