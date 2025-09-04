Музыкальный сервис «Звук» и издательство О2 представили аудиоверсию фэнтези-романа «Искра вечного пламени» Пенн Коул — первой книги цикла «Вечное пламя», покорившей BookTok. Первая серия уже доступна в сервисе, а новые эпизоды будут выходить каждый четверг.
По сюжету миром правят потомки богов, а любовь вне закона. Главная героиня Дием, годами скрывавшаяся ото всех, после таинственного исчезновения матери оказывается в эпицентре дворцовых интриг. Ее преследует наследный принц, к которому ее влечет. В то же время простые люди зовут ее возглавить восстание, и во главе мятежников стоит ее первая любовь.
В подготовке аудиосериала приняли участие более 20 профессиональных актеров, среди которых Наталья Терешкова («Дом Дракона», «Дивергент»), Никита Крахмалев («Атака титанов»), Александр Фенин («Дом Дракона»), Светлана Шейченко («Стражи Галактики»), Александра Жарова («История игрушек-4») и другие.
Особенностью проекта стало уникальное музыкальное сопровождение. Для полного погружения в атмосферу саги композиторы использовали старинные инструменты — виолу да гамба, дульцимер и лютню.
Книга «Искра вечного пламени» собрала более 200 тыс. положительных оценок и 20 тыс. отзывов на Goodreads, вошла в топ-15 Amazon и была издана в 15 странах.