По сюжету миром правят потомки богов, а любовь вне закона. Главная героиня Дием, годами скрывавшаяся ото всех, после таинственного исчезновения матери оказывается в эпицентре дворцовых интриг. Ее преследует наследный принц, к которому ее влечет. В то же время простые люди зовут ее возглавить восстание, и во главе мятежников стоит ее первая любовь.