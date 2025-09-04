Первый сезон «Газеты» получил в основном положительные отзывы критиков

За день до выхода первого сезона «Газету» продлили на второй сезон, релиз которого намечен на осень 2026 года. Над сериалом работают Грег Дэниелс и Майкл Коман, а также авторы оригинального британского «Офиса» Рики Джервейс и Стивен Мерчант. Режиссерами стали Дэниелс, Кен Куопис и Дженнифер Челотта.