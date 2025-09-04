Первый сезон «Газеты» получил в основном положительные отзывы критиков

Все 10 эпизодов первого сезона «Газеты» ― спин-оффа «Офиса» ― вышли на стриминговом сервисе Peacock. Сериал получил смешанные, но в основном положительные отзывы критиков.
На Rotten Tomatoes шоу набрало 85% на основе 54 рецензий. На Metacritic рейтинг составил 68% (из 30 отзывов 19 положительных, 10 смешанных и 1 негативный).
Многие отметили, что сериал удачно сочетает знакомый стиль мокьюментари с новыми персонажами и обстановкой. Хвалят и актерскую команду, особенно Сабрину Импаччаторе, которая играет хаотичную, но очаровательную Эсмеральду Гранд.
Критики отметили остроумные шутки и эффектное высмеивание индустрии медиа с ее кликбейтными заголовками. Причем по мере развития сезона юмор только улучшается, а персонажи выходят на новый уровень.
Впрочем, некоторым показалась слабой проработка главного персонажа Неда ― нового главреда газеты Toledo Truth-Teller, который пытается возродить издание (его играет Доналл Глисон). Критики посчитали, что у героя нет самобытного характера, а вместо этого он колеблется между образами Майкла Скотта и Джима Халперта (персонажами «Офиса»).
Среди других претензий ― небрежно написанный сценарий, чрезмерное копирование оригинала и слишком большой упор на ностальгию, а также слабые линии второстепенных персонажей.
За день до выхода первого сезона «Газету» продлили на второй сезон, релиз которого намечен на осень 2026 года. Над сериалом работают Грег Дэниелс и Майкл Коман, а также авторы оригинального британского «Офиса» Рики Джервейс и Стивен Мерчант. Режиссерами стали Дэниелс, Кен Куопис и Дженнифер Челотта.