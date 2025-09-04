Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом

Эта тенденция особенно затронула молодежь. Доля людей в возрасте 18–29 лет, не имевших секса за последний год, до 2010 года держалась на уровне около 15%, а за последние 15 лет увеличилась до 24%. Одной из ключевых причин стал кризис партнерства: с 2014 по 2024 год доля молодых людей, живущих с партнером, снизилась с 42 до 32%.