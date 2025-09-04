Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом

Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Netflix показал тизер нового сезона сериала «Монстр» об Эде Гейне
Аудитория Мax превысила 30 млн человек
Лютня и дульцимер зазвучат в аудиосериале по «Искре вечного пламени» — хиту BookTok
Apple создаст собственный поисковик на основе ИИ для Siri
Восковые черви могут спасти планету от полиэтилена
«Королева кетамина» признала вину по делу о смерти Мэттью Перри
Из‑за парада ретротранспорта в Москве 6 сентября закроют движение на нескольких улицах
Венецианский лев с площади Сан-Марко оказался родом из Китая
Почти каждый второй водитель сталкивается с проблемой плохой видимости светофоров на перекрестках
На Дне жизнелюба в Казани выступит Прохор Шаляпин
Ученые: спокойная и радостная музыка помогает при укачивании
Управляющий сетью Uniqlo холдинг подал в Роспатент заявки на регистрацию 10 товарных знаков
Мэр Казани заявил, что «из троечников выходят мэры и руководители регионов»
Новак Джокович исполнил танец из «Кей-поп-охотниц на демонов» прямо на матче
Глава НАСА рассказал о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х
Путин ничего не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
Спортивная комедия «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января
Анджелина Джоли спродюсирует фильм о конголезском враче Дени Муквеге
«Писающий мальчик» в Брюсселе получил костюм в честь солдат, освободивших город во Вторую мировую
Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна»
Пассажирский беспилотный катер прошел тест-драйв на Москве-реке
В Москве и Петербурге выступит труппа мастеров боевых искусств, основанная Джеки Чаном
Суд в США запретил сносить последний дом Мэрилин Монро
Кристиан Слейтер снимется в семейной саге «Отец наш»
Дом культуры «ГЭС-2» объявил опен-кол для молодых иллюстраторов
«Газпром-медиа холдинг»: в России растет интерес к азиатскому медиаконтенту
Продажи билетов из Москвы в Китай выросли на 60% после введения безвизового режима

Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом

Фото: Freepik/Freepik

Американцы все меньше занимаются сексом, выяснил Institute for Family Studies. Если в 1990 году 55% взрослых занимались сексом еженедельно, то к 2024-му показатель упал до 37%.

Эта тенденция особенно затронула молодежь. Доля людей в возрасте 18–29 лет, не имевших секса за последний год, до 2010 года держалась на уровне около 15%, а за последние 15 лет увеличилась до 24%. Одной из ключевых причин стал кризис партнерства: с 2014 по 2024 год доля молодых людей, живущих с партнером, снизилась с 42 до 32%.

Авторы исследования ссылаются на книгу Джонатана Хайдта «Тревожное поколение» («The Anxious Generation»), в которой тот называет период 2010–2015 годов «великим перенаправлением» (The Great Rewiring). Широкое распространение смартфонов и социальных сетей привело к тому, что молодое поколение стало меньше времени проводить с друзьями вживую: в 2010–2019 годах это время сократилось почти вдвое — с 12,8 до 6,5 часа в неделю, что напрямую сказалось на их способности завязывать романтические связи.

Меньше сексом занимаются и супружеские пары. С 2010 года доля женатых пар, занимающихся сексом еженедельно, упала с 59 до 49%. 

Исследование дейтинг-сервиса Mamba показало, что большинство россиян (71%) верят в вечную любовь. Первую любовь россияне вспоминают как несравнимое чувство (68% девушек и 58% мужчин). Мужчины считают ее самой сильной, потому что она чистая и романтичная (22%). Женщины же голосуют за последнюю любовь, для них она более осознанная и зрелая (23%).

