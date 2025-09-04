Социологи: современные люди рекордно мало занимаются сексом

Американцы все меньше занимаются сексом, выяснил Institute for Family Studies. Если в 1990 году 55% взрослых занимались сексом еженедельно, то к 2024-му показатель упал до 37%.
Эта тенденция особенно затронула молодежь. Доля людей в возрасте 18–29 лет, не имевших секса за последний год, до 2010 года держалась на уровне около 15%, а за последние 15 лет увеличилась до 24%. Одной из ключевых причин стал кризис партнерства: с 2014 по 2024 год доля молодых людей, живущих с партнером, снизилась с 42 до 32%.
Авторы исследования ссылаются на книгу Джонатана Хайдта «Тревожное поколение» («The Anxious Generation»), в которой тот называет период 2010–2015 годов «великим перенаправлением» (The Great Rewiring). Широкое распространение смартфонов и социальных сетей привело к тому, что молодое поколение стало меньше времени проводить с друзьями вживую: в 2010–2019 годах это время сократилось почти вдвое — с 12,8 до 6,5 часа в неделю, что напрямую сказалось на их способности завязывать романтические связи.
Меньше сексом занимаются и супружеские пары. С 2010 года доля женатых пар, занимающихся сексом еженедельно, упала с 59 до 49%.
Исследование дейтинг-сервиса Mamba показало, что большинство россиян (71%) верят в вечную любовь. Первую любовь россияне вспоминают как несравнимое чувство (68% девушек и 58% мужчин). Мужчины считают ее самой сильной, потому что она чистая и романтичная (22%). Женщины же голосуют за последнюю любовь, для них она более осознанная и зрелая (23%).