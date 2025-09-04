Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра
Умер итальянский модельер Джорджо Армани

Автор: Bruno Cordioli/Flickr

Умер знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани, сообщает La Repubblica.

Ему был 91 год. О причинах смерти не сообщается.

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджо Армани. Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно развивающимся проектам», — говорится в заявлении компании Armani Group.

Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца. После окончания школы поступил на медицинский факультет Миланского университета, однако после двух лет учебы забрал документы. Некоторое время Джорджо работал помощником фотографа, затем пошел служить в армию.

Вернувшись с военной службы, он устроился подсобным рабочим в крупный миланский универмаг «Ринашенте», где работал с 1957 по 1964 год. Его сначала повысили до оформителя витрин, а затем перевели в штат закупщиков одежды.

В 1961 году он стал ассистентом модельера Нино Черутти. В 1974 году впервые представил коллекцию под собственным именем. В 1975 году друг Армани, архитектор Серджо Галеотти посоветовал ему открыть компанию. В 1980–1981 году были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.

